Zu Gast bei Freunden

Von: luk

Martell – Wer das bekannte Biathlonzentrum im Herzen der Nationalparkes Stilfserjoch in den letzten Wochen besucht hat oder während eines Ausfluges in die atemberaubende Bergwelt des Hintermartelltales daran vorbeigefahren ist, konnte mit etwas Glück Lisa Vittozzi am Schießstand beobachten. Die Damen der italienischen Biathlon-Nationalmannschaft waren zum alljährlichen Sommertraining im Martelltal zu Gast. Klaus Höllrigl, Technischer Direktor im italienischen Biathlon, zeigte sich in einem kurzen Gespräch begeistert über die Qualität der Anlagen und den Trainingsort Martell im Allgemeinen. Weiters meinte er: „Unsere Mannschaften kommen immer wieder gerne zum Training ins Martelltal. Wir finden dort bestmögliche Bedingung für unsere Einheiten und haben vielfältige Möglichkeiten unser komplexes Programm umzusetzen. Mit den Rollerski den Vinschger Radweg oder die Straße bis ins Zentrum zu nutzen, um dann auf der Rollerbahn die technischen Herausforderungen zu verfeinern, ist ideal und sehr wertvoll für unsere Sportlerinnen und Sportler.“ Höllrigl ist zudem begeistert über die Bergtouren, die unternommen werden können, was immer wieder ein Highlight im Trainingsalltag der Athletinnen und Athleten darstellt. Die kühleren Temperaturen und die hohe Lage machen das Tal besonders interessant für das Training und bieten in Kombination mit den modernen Anlagen einen optimalen Standort. Gerade die Höhenlage spielt eine nicht zu unterschätzende Rolle, da es in etwa dieselbe ist, wie beim nächsten Gastgeber der Olympischen Spiele: Antholz. Die italienischen Trainer sind sich bei den Gründen, welche für Martell als jährlichen Trainingsort sprechen, einig: die Qualität der Anlagen sowie die Variabilität des Standortes in Martell sind die Argumente, weshalb sie jedes Jahr wiederkommen.

Nicht nur die Biathleten wissen den Standort zu schätzen, auch die italienische Olympia-Auswahl im Langlauf, nutze die Anlagen im Tal in den ersten beiden Juliwochen für die Vorbereitungen auf die kommende Saison. Auch sie zeigen sich sehr zufrieden mit Qualität der knappen drei Kilometer langen Rollerbahn in Kombination mit den verschiedensten Aktivitäten, die das Martelltal ihnen bieten kann.

Auch eine Auswahl der Nationalmannschaft aus Österreich und die IBU-Junior-Cup-Mannschaft aus der Schweiz waren im Juli schon zum Training in Martell. Zudem haben die Herren der italienischen Nationalmannschaft für diesen Sommer noch einen Besuch angekündigt. Mehrere internationale Gruppen, darunter die Nationalmannschaft von Korea, haben sich ebenfalls zum Training angemeldet.

Besondere Stadiontour

Ein Erlebnis der besonderen Art fand kürzlich im Biathlonzentrum statt, als der bekannte Sportkommentator und -journalist Dario Puppo zur „Summer Biathlon Tour“ eingeladen hat. Über 30 Besucherinnen und Besucher durften den Damen der italienischen Nationalmannschaft beim Training über die Schulter schauen und erfuhren im Gespräch interessante Details zu ihrem Trainingsplan und den Herausforderungen der Sportart. Die Trainer standen zusammen mit den Athletinnen Rede und Antwort. Auch konnten sich die Teilnehmenden selbst im Schießen üben und bekamen so einen eindrucksvollen Rundumblick in den Biathlonsport, im Stadion der kommenden Biathlon-Europameisterschaften. Zusammen mit einer Verkostung der frisch geernteten Beeren und Kirschen, welche die Marteller Erzeuger Genossenschaft (MEG) in Zusammenarbeit mit der Laimburg zur Verfügung gestellt hat, kann man von einem rundum gelungenen Vormittag sprechen, der Lust auf den nächsten Winter macht.