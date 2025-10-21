Aktuelle Seite: Home > Unterhaltung > Abstimmung > Nachbarschaftskontrollen: Unnötige Überwachung oder bitter nötig?
Spontanbefragung

Nachbarschaftskontrollen: Unnötige Überwachung oder bitter nötig?

Dienstag, 21. Oktober 2025 | 08:37 Uhr
©-Gina-Sanders---Fotolia.com-stalking
fotolia.de/Gina Sanders
Schriftgröße

Von: Ivd

Bozen – Bozen startet ein neues Sicherheitsprojekt: Bei den Nachbarschaftskontrollen sollen Bürger künftig verdächtige Beobachtungen melden und aktiv zur Kriminalitätsprävention beitragen. Die Stadt setzt dabei auf das Prinzip der partizipativen Sicherheit: mehr Eigenverantwortung und gegenseitige Aufmerksamkeit im Wohnumfeld.

Das Modell wird bereits in Städten wie Verona mit Erfolg umgesetzt. In Meran wurde ein ähnliches Konzept bereits wieder beendet, da sich nicht genug Freiwillige gemeldet hatten. Neben der Stärkung der Sicherheit soll auch das soziale Miteinander gefördert werden. Doch Kritiker befürchten Denunziantentum oder übertriebene Kontrolle.

Wie empfindet ihr die Nachbarschaftskontrolle: bitter nötig oder greift sie zu sehr in die Privatsphäre der Bürger ein? Nehmt jetzt an unserer Spontanbefragung teil und schreibt eure Meinung in die Kommentare.

Kommentare

Aktuell sind 0 Kommentare vorhanden

Kommentare anzeigen
Meistkommentiert
100 Millionen in einem Jahr: Sinner bricht nächsten Rekord
Kommentare
77
100 Millionen in einem Jahr: Sinner bricht nächsten Rekord
Nur Fleisch, sonst nichts: Was steckt hinter der karnivoren Diät?
Kommentare
48
Nur Fleisch, sonst nichts: Was steckt hinter der karnivoren Diät?
Kompatscher: “Man kann noch mehr tun”
Kommentare
32
Kompatscher: “Man kann noch mehr tun”
„Wohin steuert unsere Schule, wenn Lehrpersonen nicht ausreichend qualifiziert sind?“
Kommentare
30
„Wohin steuert unsere Schule, wenn Lehrpersonen nicht ausreichend qualifiziert sind?“
Busfahrer von italienischen Basketballfans getötet
Kommentare
29
Busfahrer von italienischen Basketballfans getötet
Anzeigen
Gruppe Santini
Gruppe Santini
80 Jahre Geschichte, Familie und nachhaltige Zukunft
Terner Bauernkuchl
Terner Bauernkuchl
Puschtra Korn, Kost und Kultur in Terenten
Nachrichten
Lokal
Italien
Chronik
Politik
Wirtschaft
Sport
Unterhaltung
Lokal
Bozen
Burggrafenamt
Eisacktal
Pustertal
Salten / Schlern
Überetsch / Unterland
Vinschgau
Wipptal
Unterhaltung
Leute
Kultur
Abstimmung
Videos
Wer hätte das gedacht?
Service
Trauer
Wetter
Verkehr
Horoskop
Social
Facebook
Twitter
RSS

Südtirol News im Google Play Store

Südtirol News im App Store

© 2025 First Avenue GmbH
 