14 Veranstaltungen fürs Coming-out

Bozen – Insgesamt umfasst die Ausgabe 2023 von „My Life Is Revolution“, der jährlichen Veranstaltungsreihe von Centaurus Arcigay, die rund um den Coming Out Day am 11. Oktober stattfindet, 14 Veranstaltungen.

„My Life Is Revolution“ ist die Veranstaltung in Südtirol, die das Coming-out in all seinen Facetten und Komplexitäten feiert. Das Motto dieses Jahres lautet „We are here. Speak with us“, was bedeutet so viel bedeutet wie “Wir sind hier. Sprecht mit uns”. Tatsächlich stehen unter den Veranstaltungen, die zwischen Anfang Oktober und Anfang Dezember stattfinden, viele Bildungstreffen mit bekannten Aktivisten wie Fabrizio Acanfora oder dem Politologen Massimo Prearo sowie Buchpräsentationen im Mittelpunkt. Raum wird auch der Würdigung der Vergangenheit sowie der Unterhaltung und dem Feiern geboten.

„In diesem Jahr haben wir ein sehr abwechslungsreiches Programm erstellt, das die Kämpfe und Errungenschaften der Vergangenheit feiert, aber auch ehrlich und vorsichtig optimistisch in die Gegenwart und Zukunft blickt“, erzählt die Präsidentin von Centaurus Arcigay, Arianna Miriam Fiumefreddo. „Und um dies zu tun, haben wir auf die Hilfe und Unterstützung vieler Menschen und Partnerorganisationen sowohl im Land als auch außerhalb der Autonomen Provinz Bozen vertraut. Dies zeigt einmal mehr, dass LGBTQIA+-Anliegen nicht nur Menschen betreffen, die sich mit diesem Akronym identifizieren, sondern die gesamte Bürgerschaft. Und Centaurus ist nicht nur eine Organisation für homosexuelle, transgender oder queere Menschen. Unsere Veranstaltungen stehen allen Menschen offen, die neugierig sind, unsere Arbeit kennenzulernen, und die sich mit unseren Werten identifizieren und diese respektieren. Das ist der Grund für das Motto dieser Ausgabe. Der Regenbogen in Bozen existiert und das bereits seit 30 Jahren. Es liegt an euch, ihn kennenzulernen und in den Dialog mit uns zu treten.“

Das Jahr 2023 ist ein wichtiges Jahr für den Verein Centaurus. Nicht nur wegen des im März gefeierten 30. Jubiläums, sondern auch, weil 2023 das Jahr des Projekts „gen.re“ ist, was für „Generation Revolution“ steht. „Einige Veranstaltungen von My Life Is Revolution in diesem Jahr gehören auch zum Projekt gen.re“, erklärt Fiumefreddo. „Wir von Centaurus glauben, dass, um eine Stadt offener und sicherer zu gestalten, sie aktiv erlebt werden muss. Wir glauben, dass Veränderung eine gemeinsame Verantwortung ist, aber auch von der Beteiligung aller Menschen abhängt. Um die Stadt freier zu leben, muss sie durch ein breites, vielfältiges und zugängliches Kulturangebot verändert werden. Gen.re ist vor allem eine Gruppe von Menschen, die sich auf einen Weg der Bildung und des Wachstums begeben, um öffentliche Aktivitäten und Veranstaltungen zu organisieren – Treffen mit Aktivisten und Menschenrechtskämpfern und die Einbeziehung einer möglichst großen Anzahl von Menschen. Und auch die Einbindung der Institutionen. Aus diesem Grund freue ich mich sehr, dass das Projekt gen.re von den Kultursektionen des deutschen, italienischen und ladinischen Sprachgruppen der Provinz für Initiativen und Projekte von allgemeinem Interesse von Freiwilligenorganisationen und Sozialförderungsvereinen finanziert wird.“