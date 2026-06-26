Daumenklavier, Kochen, Selbstverteidigung: Jugendworkshops begeistern

Von: luk

Bozen – Im Herbst 2025 und Frühjahr 2026 haben 700 Jugendliche an 64 Workshops in Südtirols Jugendorganisationen teilgenommen, blickt das Landesamt für Jugendarbeit zurück. Im Rahmen des Jugendkulturprogramms wurden Veranstaltungen zu verschiedenen Themen angeboten. Die Jugendlichen wählten vorwiegend die Bereiche Selbstverteidigung, Zaubern, Graffiti, Kochen, Game Design, Makramee, Naturkosmetik und gesunde Naschereien sowie Theater aus, diese Workshops waren schnell ausgebucht.

“Die Workshops sollen junge Menschen in kultureller, kreativer und sozialer Hinsicht bereichern und ihnen helfen, ihre Persönlichkeit zu entfalten; Jugendliche sollen dabei neue Interessensbereiche für sich entdecken und gleichzeitig ihre Werte formen”, unterstreicht Projektleiterin Anita Demetz vom Landesamt für Jugendarbeit.

Das Landesamt für Jugendarbeit hatte das Jugendkulturprogramm 2025/26 in Zusammenarbeit mit netz | Offene Jugendarbeit und der Arbeitsgemeinschaft der Jugenddienste AGJD erarbeitet. Jugendzentren und Jugendtreffs in Martell, Naturns, Passeier, Meran und Etschtal, Eppan, Kurtinig, Neumarkt, Auer und Margreid sowie Brixen, Welsberg, Olang, Sand in Taufers und Gsies nutzten die vielfältigen Angebote des breitgefächerten Angebots mit praxisorientierten Inhalten. Die jugendkulturellen Workshops sind bei den Jugendarbeiterinnen und Jugendarbeitern sehr beliebt, da sie auch kleineren Jugendgruppen die Möglichkeit bieten, außergewöhnliche Veranstaltungen anzubieten.

23 Referentinnen und Referenten mit unterschiedlichem Background schafften es, Jugendliche für neue Themen zu begeistern und ihre Freude und Leidenschaft zu vermitteln. Die Inhalte der Workshops waren vielseitig und jugendgerecht aufgearbeitet, meldeten die Teilnehmerinnen und Teilnehmer zurück. Und auch, dass sie sich bereits auf ein breitgefächertes Angebot im nächsten Jahr freuen.