Die UNIKA Kunstmesse ist eröffnet

St. Ulrich/Runggaditsch – Rekord-Besuch bei Vernissage – noch bis Sonntagabend ca. 200 Kunstwerke von 35 Künstler:innen im Tennis Center in St. Ulrich/Runggaditsch unter dem Motto „Vielfältig und einzigartig“ ausgestellt

30. August 2023, St. Ulrich/Bozen – Es ist bereits ein Fixpunkt in der Südtiroler Kulturszene: Wie jedes Jahr findet auch heuer wieder am ersten Septemberwochenende die UNIKA Kunstmesse statt. Das Tennis Center in St. Ulrich/Runggaditsch verwandelt sich dabei in eine Bühne für Kunst und Kultur. Im Rahmen der 29. Kunstmesse präsentieren vom 31. August bis 3. September 2022, zwischen 10:00 und 19:00 Uhr, insgesamt 35 Mitglieder der UNIKA rund 200 Werke aus Bildhauerei, Drechslerei, Malerei und Fotografie. Die Kunstmesse wurde bei der Vernissage im Beisein von Vertreter:innen der Politik und Verbände offiziell eröffnet. Rund 750 Kunstinteressierte waren dabei. Musikalisch umrahmt wurde die Eröffnung von ARTON Duo mit Mattia Demetz.

„Vielfältig und einzigartig“ ist das Motto der diesjährigen Ausgabe der UNIKA Kunstmesse. „Es ist der Leitgedanke, der UNIKA schon seit jeher ausmacht und die Entwicklung der Künstlervereinigung vorgegeben hat und immer noch vorgibt“, erklärte UNIKA Präsident Matthias Kostner in seiner Eröffnungsrede. „Es freut mich deshalb besonders, dass dieses Jahr 35 Künstler:innen teilnehmen, so viele wie noch nie. Jeder und jede von ihnen ist einzigartig in ihrer Kunst und der Geschichte, die sie erzählen“. Neben Matthias Kostner waren auch Landehauptmann Arno Kompatscher, die Landesräte Waltraud Deeg, Daniel Alfreider, Massimo Bessone, Arnold Schuler, Helmut Tauber, Bürgermeisterin von Kastelruth Cristina Pallanch, Vizepräsident des lvh.apa Hannes Mussak und Obmann der Berufsgruppe Kunsthandwerk im lvh.apa Filip Piccolruaz bei der Vernissage anwesend und freuten sich über den großen Erfolg der Vereinigung. „Die UNIKA Kunstmesse hat sich zum Schaufenster der Schaffenskraft der Grödner Künstler:innen entwickelt. Die Künstlervereinigung ist tief verwurzelt in der Tradition des Holzes, die Werke lehren uns den Respekt vor der Natur und zeigen die Einzigartigkeit einer unserer wertvollsten Ressourcen auf. Tradition und Innovation gehen bei UNIKA Hand in Hand“, so Landeshauptmann Arno Kompatscher.

UNIKA ist ein Name mit Tradition. Der Beginn der Künstlervereinigung liegt fast 30 Jahre zurück. Mittlerweile spiegelt sich die künstlerische Bandbreite in der Vielzahl der Werken und der Künstler:innen wider, welche nunmehr aus der Region zwischen Salzburg und dem Trentino stammen. „Offen für neue Perspektiven und frische Ideen: So präsentiert sich UNIKA, indem sie sich in den vergangenen Jahren auch Kunstschaffenden geöffnet hat, die nicht in Gröden ansässig sind. Das Herzstück der Künstlervereinigung bildet aber auch weiterhin die Grödner Schnitzkunst“, so Filip Piccolruaz, Obmann der Lia Artejanat Artistich Gherdëina und der Berufsgruppe Kunsthandwerk des lvh.apa.

Die heurige UNIKA’s LONG Night steht in diesem Jahr unter dem Motto: „Best of Impro“. Am Freitag, 1. September ab 20:30 Uhr bietet das Improvisationstheater der Carambolage schrägen Figuren eine Bühne für witzige Geschichten. Der Eintritt zur UNIKA’s Long Night beträgt 15,00 € (frei für Besucher:innen unter 13 Jahren).

Tickets für die Kunstmesse können direkt vor Ort oder auch online unter www.unika.org und www.valgardena.it erworben werden (Eintritt: 10,00 €, frei für Besucher:innen unter 18 Jahren). Zudem steht ein kostenloser Shuttledienst an allen vier Messetagen zur Verfügung, der von 10:00 bis 18:30 Uhr alle 30 Minuten vom kleinen Antoniusplatz in St. Ulrich zum Tennis Center in Runggaditsch und von 10:15 bis 19:15 Uhr wieder retour fährt.

Die Aussteller der 29. Kunstmesse

Folgende Künstler:innen nehmen an der UNIKA teil: Adolf Vinatzer, Alfons Runggaldier, Andrea Perathoner, Andreas Bauer, Armin Grunt, Chelita Zuckermann, Christian Stl, Diego Deiana, Egon Digon, Filip Piccolruaz, Florian Tschurtschenthaler, Georg Demetz Pilat, Gerald Moroder, Giovanni Demetz Sulé, Günther Runggaldier, Helene Demetz, Ivan Lardschneider, Ivo Piazza, Lorenz Demetz, Lukas Mayr, Matthias Kostner, Matthias Sieff, Paolo Rossetto, Patrick Obkircher, Roland Perathoner, Rupert Elias Kreuzer, Samuel Perathoner, Sigmund Holzknecht, Simon Oberbacher, Stefan Perathoner, Valeria Stuflesser, Veronica Caterisano, Viktor Senoner, Walter Pancheri, Werner Dejori.

Zudem stellen Schüler:innen des Kunstgymnasiums „Cademia“ aus St. Ulrich und die Gastkünstlerin Caroline Comploi eine Auswahl ihrer Werke im Rahmen der UNIKA Kunstmesse aus.