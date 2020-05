Ein besonderes Video im Dom

Bozen – Der letzte Kindergottesdienst sollte – wie jedes Jahr – die Kindersegnung Anfang Mai sein. Doch wegen Corona und zu diesem Zeitpunkt noch nicht öffentlich zugänglicher Gottesdienste, musste sich das Kindergottesdienst-Team der Dompfarre Bozen etwas anderes überlegen.

Und so wurde aus der Not eine Tugend: die Idee eines ganz besonderen Kindergottesdienstes war geboren: ein Kigo special.

“Wir wollten nicht einen Live Gottesdienst nach Hause übertragen, sondern eine Möglichkeit anbieten, wo Kinder und Familien ihre Pfarrkirche, den Dom, wieder einmal besuche können. So entschieden wir uns für ein selbergemachtes Video, wo unsere Ministranten, die Jugendkapelle der Stadtkapelle, unsere Erstkommunionkinder und der Herr Dekan Gedanken, musikalische Grüße und Texte zu den Themen Hoffnung, Freude und Zuversicht zum Besten geben. Unser ganz spezielles ‘Kigo-Video’ wird am Samstag, 6. Juni von 11.00 bis 18.00 Uhr im Dom auf Leinwand zu sehen und zu hören sein!”, so das Kindergottesdienst-Team der Dompfarre Bozen.