EU-Projektmesse zeigt Südtirol als kleines Europa in Europa

Schlanders – Die dritte EU-Projektmesse “Europa in meiner Region” ist am vergangenen Wochenende in der “BASIS Vinschgau Venosta” in Schlanders über die Bühne gegangen. Im Rahmen der Messe wurden ab Freitagmorgen EU-geförderte Projekte und deren Ergebnisse vorgestellt. “Die EU-Projektmesse zeigt auf, wie Europa in unterschiedlichen Lebensbereichen auf das tägliche Leben der Menschen Einfluss nimmt”, sagt die Direktorin der Landesabteilung Europa, Martha Gärber. Die Abteilung Europa ist es auch, die über das Informationszentrum “Europe Direct Südtirol” gemeinsam mit der Landesabteilung Landwirtschaft im Rahmen der Initiative “Europe in my Region” als Messeveranstalter verantwortlich zeichnet.

An zahlreichen Ständen wurden unterschiedliche Projekte vorgestellt, die über europäische Programme mitfinanziert und von den Landesabteilungen Europa und Landwirtschaft umgesetzt werden, sei es der Europäische Fonds für regionale Entwicklung (Efre), der europäsiche Sozialfonds (Esf), Interreg Italien-Österreich, Interreg Italien-Schweiz, der Europäische Landwirtschaftsfonds für die Entwicklung des ländlichen Raums (Eler) oder der Aufbau- und Resilienzplan (Pnrr).

An eineinhalb Tagen, von Freitag, 22. September, bis Samstag, 23. September, gab die Projektmesse Einblick in EU-geförderte Projekte, die damit für Messebesuchende anschau-, erleb- und greifbar wurden. Außerdem erwartete die Messebesucherinnen und Messebesucher ein vielfältiges Rahmenprogramm. So fand eine Exkursion zu den Steinschlag-Schutzdämmen in Latsch statt, die vom Efre mitfinanziert wurden. Einige EU-Projekte wurden bei Vorträgen und Workshops noch genauer beleuchtet. Einen Schwerpunkt bildete das “Neue Europäische Bauhaus”, das “Herz und die Seele des Europäischen Grünen Deals”, wie Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen immer wieder betont.

Auch die kleinsten Europäerinnen und Europäer wurden nicht vergessen. Sie hatten Gelegenheit, sich kreativ zu betätigen, ihren Körper als Musikinstrument erklingen zu lassen und Europa auf einer Märchenreise zu erkunden. Die Kleinsten sind Europas Zukunft und deswegen waren ganz besonders Familien eingeladen, die EU-Projektmesse zu besuchen und zu erfahren, was Europa in Südtirol alles bewegt und bewirkt, welche Chancen Europa bietet und welcher Mehrwert dadurch entsteht.

Bewusst gewählt worden war der Austragungsort: Die BASIS Vinschgau Venosta wurde dank EU-Finanzierungen möglicht und gilt als eines der Leuchtturmprojekte der Programmperiode 2014-2020.

Die gesamte Projektmesse wurde von der Gruppe “Kraut + Ruabm” von der Werkstatt für Menschen mit Behinderung Prad am Stifserjoch der Sozialdienste der Bezirksgemeinschaft Vinschgau musikalisch begleitet.