“Feuernacht – Die Notwehr eines Volkes”

“In Südtirol wurden in der Herz-Jesu-Nacht des 11. Auf den 12. Juni 1961 an die 40 Hochspannungsmasten gesprengt oder schwer beschädigt. Der „Donnerschlag“ der Feuernacht vereitelte das Vorhaben eines geplanten Ausbürgerungsgesetzes – eines wahrhaft gigantischen Anschlages auf die deutsche und ladinische Volksgruppe – und zwang die römische Regierung, in Verhandlungen mit der SVP eine politische Lösung zu suchen. Der Preis, den zahlreiche Freiheitskämpfer bezahlten, war jedoch ein schrecklicher: Folter, Tod, Erniedrigung – in einem Ausmaß, welches man im zivilisierten Mitteleuropa nach Hitler und Mussolini nicht mehr für möglich gehalten hatte”, so Roland Lang im Rahmen einer Presseaussendung.

Lang, Obmann des von ehemaligen Freiheitskämpfern und politischen Häftlingen gegründeten „Südtiroler Heimatbundes“ (SHB), hat das damalige dramatische Geschehen in mehreren Presseaussendungen einer breiten Öffentlichkeit wieder in Erinnerung gerufen und eine Zusammenfassung nun in Buchform veröffentlicht. Das Werk ist reich bebildert und mit Dokumenten in Faksimile-Wiedergabe ausgestattet, die von einer historischen Arbeitsgruppe zusammengestellt wurden.

„Was diese Männer zusammen mit ihren Frauen für die Heimat geleistet und erlitten haben, darf nicht der Vergessenheit anheimfallen“, erklärt Roland Lang im Vorwort über die Freiheitskämpfer der 1960er Jahre. „Ihnen ist die heutige Autonomie maßgeblich zu verdanken, hat Landeshauptmann Dr. Silvius Magnago immer wieder betont. Ihre Aktionen haben die staatlich geförderte italienische Zuwanderung aus dem Süden zum Stillstand gebracht und in der Folge hat sogar wieder eine Abwanderung stattgefunden. An diesen Freiheitskämpfern ist der perfide Plan der „Politik der 51 Prozent“ gescheitert, welcher die Südtiroler in ihrer eigenen Heimat zur rechtlosen Minderheit hätte machen sollen.”, so Lang.

“In dieser Broschüre werden vier über das Internet verbreitete Dokumentationen des SHB über die Vorgeschichte, die Durchführung und die Auswirkungen der „Feuernacht“ veröffentlicht. Besonders bewegend ist der vierte Teil der Dokumentation, welcher die Reaktion des italienischen Staates – die entsetzlichen Folterungen in den Carabinierikasernen – beschreibt. Der italienische Staat hatte in der Folge angesichts des weltweiten Aufsehens das alte Regime der Unterdrückung nicht weiterführen können. Unter dem Druck weiterer Geschehnisse konnte zwar die ersehnte Selbstbestimmung für Südtirol nicht erreicht werden, aber immerhin führte die Errichtung einer wesentlich verbesserten Autonomie zu einer Entspannung, zu dem Ende des gewaltsamen Widerstandes und zu erträglichen demokratischen Verhältnissen“, erklärt Lang.