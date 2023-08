Haus der Familie: „Krisen bewältigen, Spielen lernen“

Ritten – Das Haus der Familie spürt die Probleme und Herausforderungen der Menschen in Südtirol hautnah. Fast 15.000 Personen kommen jährlich nach Lichtenstern auf den Ritten, um sich weiterzubilden und zu erholen. Dabei werden ihre Bedürfnisse sicht- und hörbar. Das Bildungszentrum will sich künftig stärker mit beruflicher Weiterbildung befassen und bei Lehrgängen Fachkräfte bestärken, die mit Menschen in herausfordernden Situationen arbeiten: „Systemisch-, lösungsorientierte Beratung von Familien“ ist der Titel eines fünfteiligen Lehrgangs, der am 9. Oktober im Haus der Familie beginnt und im Mai 2024 endet. Ein siebenteiliger Spielelehrgang beginnt ebenfalls im Oktober. Er befähigt Teilnehmende, Spieleaktionen zu gestalten und in der Begleitung von Menschen einzusetzen.

Lehrgang „Systemisch-, lösungsorientierte Beratung von Familien“: Akute chronische und familiäre Krisen nehmen zu. Die Lebensbedingungen von Menschen verändern sich schnell und stellen hohe Anpassungsanforderungen an sie. Es geht vielfach um das Beste, Optimale, Perfekte. Fehler und Umwege sind nicht vorgesehen, dafür Effizienz und Geradlinigkeit. Nicht alle können da mithalten. Familien sind in Krisen besonderen Herausforderungen ausgesetzt. Das Spezielle an gesellschaftlichen Krisen ist, dass alle Menschen davon betroffen sind. Im Gegensatz zu persönlichen Krisen wie Trennung, Scheidung oder Krankheit ist in gesellschaftlichen Krisen niemand unbeteiligt, alle sind in unterschiedlicher Art betroffen. Dabei fehlen Menschen, die gänzlich unbeteiligt und stabil unterstützen können. Das gilt auch für Fachkräfte. Professionelle Mitarbeiter:innen im psychosozialen Feld brauchen lösungsorientierte, interkulturelle und nachhaltige Beratungskompetenzen, um sich den Herausforderungen zu stellen. Das Besondere an der systemisch-, lösungsorientierten Beratung ist die Möglichkeit, ungünstige Muster zu unterbrechen, indem durch Aufmerksamkeitsfokussierung an einer stärkenden, unterstützenden Haltung gearbeitet wird, die bei jedem und jeder von vorhandenen Ressourcen ausgeht, erklären die Referent:innen Thomas Hellrigl, Thomas Hegemann, Birgit Dissertori und Sascha Kuhlmann. Das Besondere sei die lösungsorientierte optimistische Haltung, die weggehe von Problemtrancen und sich an Lösungen orientiere, die von Ressourcen ausgehen, umsetzbar und gewinnbringend sind. Der/die Fragende hat selbst die Lösung der eigenen Situation. Berater:innen haben die Aufgabe, diese Lösung mit gezielten Techniken gemeinsam zu finden. Das macht die systemisch-lösungsorientierte Beratung spannend und fordernd zugleich.

Es besteht die Möglichkeit, im Amt für berufliche Weiterbildung um Förderung für diesen Lehrgang anzusuchen. Die Ausbildung entspricht den Kriterien der Systemischen Gesellschaft und kann für die Qualifizierung zur/zum Systemischen Supervisor:in anerkannt werden.

Lehrgang Spielpädagogik: Spielen ist ein menschliches Grundbedürfnis. Spiel begeistert, animiert und motiviert, analog wie digital. Teilnehmende erarbeiten sich beim Lehrgang spielerisch theoretisches Grundwissen zur Entwicklung und Bedeutung des Spiels für die menschliche Entwicklung. Durch das Spielen können Kinder ihre motorischen, kognitiven, emotionalen und sozialen Fähigkeiten verbessern. Auch für Erwachsene ist Spielen wichtig, unter anderem, um Stress abzubauen oder kreative Prozesse anzuregen. Spielen ist ein sehr vielseitiger Begriff und umfasst auch kreative, soziale und phantasievolle Spiele. Beispiele hierfür sind Rollenspiele, Improvisationsspiele, Bewegungs- und Kooperationsspiele. Dazu gehört auch die für viele Pädagog:innen unbekannte Welt des digitalen Spiels. Spielpädagog:innen können die Entwicklung von Kindern und Erwachsenen durch gezieltes Spielen unterstützen und fördern. Mit den Erkenntnissen aus der Entwicklungspsychologie, Spieletheorie und der Spielpädagogik kann das Spiel als Werkzeug in der Begleitung von Menschen vielfältig und gezielt eingesetzt werden. Und das will gelernt sein. Im Lehrgang vermitteln die Referent:innen Eva Marini und Hannes Waldner das notwendige Wissen und die praktischen Fähigkeiten, um Spielen als pädagogisches Mittel einsetzen zu können. Der Lehrgang richtet sich daher vor allem an Erzieher:innen, Sozialpädagog:innen, Lehrer:innen, Jugendarbeiter:innen, Therapeut:innen, Coaches sowie an alle, die in pädagogischen Berufen tätig sind oder sich für das Thema Spielpädagogik und die vielfältige Welt der Spiele interessieren.

Weitere Infos zum Lehrgang „Systemisch-, lösungsorientierte Beratung von Familien“ gibt Siegrid Zwerger, zum Lehrgang Spielpädagogik Thomas Ebner, jeweils unter Tel. +39 0471 345 172, www.hdf.it