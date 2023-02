Irmgard Theiner und Maria Paola Bettini mit Solidaritätspreis 2022 ausgezeichnet

Meran – Im Rahmen einer offiziellen Feier, die gleich zu Beginn der heutigen Sitzung des Gemeinderates stattfand, wurden Irmgard Theiner und Maria Paola Bettini mit dem Solidaritätspreis 2022 der Stadtgemeinde Meran ausgezeichnet.

Seit 1991 ist der Solidaritätspreis der Stadtgemeinde Meran, der aus einer Urkunde und einem von der Volksbank gestifteten Geldbetrag in Höhe von 3.000 Euro besteht, zu einer festen Einrichtung geworden. Er wird an Personen oder Vereine verliehen, die ehrenamtlich im sozial-karitativen Bereich tätig sind.

Mit dem Solidaritätspreis 2022 der Stadtgemeinde Meran wurden Maria Paola Bettini und Irmgard Theiner ausgezeichnet. Die offizielle Feier fand heute Abend gleich zu Beginn der Sitzung des Gemeinderates statt.

Irmgard Theiner ist Präsidentin der Caritas in der Pfarrei Maria Himmelfahrt und zeichnet sich seit jeher durch ihre Bereitschaft aus, Obdachlosen, Flüchtlingen, einsamen, pflegebedürftigen und tröstungsbedürftigen Menschen sowie Kindern und Jugendlichen in schwierigen Situationen zu helfen. Zudem fördert sie immer wieder neue Begegnungsmöglichkeiten für Menschen – unabhängig von ihrer Nationalität, ihrer Hautfarbe und ihrem sozialen Status. Laudatio

Maria Paola Bettini, Witwe des 2009 verstorbenen ehemaligen Stadtrates Amelio Merlini, ist seit über 60 Jahren in der ACLI, der katholischen Vereinigung der italienischen Arbeiter*innen, aktiv, deren Präsidentin sie seit 2009 ist. Einige Jahre lang, bis 2020, war sie auch Vizepräsidentin des Hilfskomitees der Pfarrgemeinde Untermais. Seit jeher engagiert sie sich ehrenamtlich für Senior*innen und in Not geratene Menschen.

Preisträger und Preisträgerinnen

Folgende Personen und Vereine wurden bereits mit dem Solidaritätspreis der Stadtgemeinde Meran ausgezeichnet: Barmherzige Schwestern Gratsch (1991), Avuls Associazione volontariato nelle unità socio-sanitarie (1992), Josef Trafojer (1993), Maria Bomé (1994), Verband Angehörige und Freunde psychisch Kranker (1995), Conferenza di San Vincenzo Santo Spirito Merano (1996), Vinzenzvereine Meran (1997), Mario Debortoli (1998), Katholischer Verband der Werktätigen Bezirk Meran (1999), Centro di aiuto alla vita (2000), Aiutami – Hilf mir (2001), Frauen helfen Frauen (2002), Etica mundi (2003), Anna Marx (2004), Tullio Mantovan (2005), Schwester Gabriella (2006), Gina Abbate (2007), Weißes Kreuz Jugendsektion Meran (2008), Comitato organizzazione eventi Pro Emergency (2009), Margreth Schwembacher (2010), Paola und Anselmo Aderenti (2011), Wilfried Erckert (2012), Alpidio Balbo (2013), Herta Vitroler (2014), ASCI Esploratori d’Italia Merano 3, Guide e Scout Cattolici d’Europa und AGESCI Gruppo Merano 1 (2015), Linda Sulzenbacher und Edeltraud Kofler (2016), Circle und Sozialberatung der Pfarre St. Vigil/Untermais (2017), Roberta Fontanari und Maria Theresia Zischg (2018), Rodolfo Zanon und Johanna Hofer (2019), Oliver Schrott (2020), Ilia Conti (2021), Irmgard Theiner und Maria Paola Bettini (2022).