Krampus trifft Skipiste: Gruselspaß im Schnalstal

Umzug der Tuifl am Samstag

Von: Ivd

Schnals – Am Samstag lernt das Schnalstal das Gruseln: Dann verwandelt sich das Skigebiet der Alpin Arena Schnals in eine große Bühne für die Krampusgruppe Niederjoch Tuifl. Ab 10.30 Uhr ziehen sie mit ihren furchteinflößenden Masken und donnernden Glocken durch das Skigebiet und machen Halt in den Skihütten.

Ab 16.00 Uhr sorgt musikalische Unterhaltung für eine ausgelassene Stimmung, bevor es um 16.30 Uhr zum Höhepunkt kommt: die große Krampus-Show. Mit Feuer, spektakulären Inszenierungen und donnernden Trommeln setzen die Tuifl ein Zeichen der alpenländischen Kultur. Den Abschluss bildet ab etwa 18.00 Uhr eine ausgelassene Aftershow-Party im Leo’s Pub, wo Gäste den ereignisreichen Tag gebührend feiern können.

Die Krampus-Tour der Niederjoch Tuifl ist nicht nur ein Highlight für Einheimische, sondern zieht auch immer mehr Besucher an. Diese Mischung aus alter Tradition und moderner Inszenierung macht das Schnalstal zu einem spannenden Reiseziel, gerade in der Vorweihnachtszeit.

Für Adrenalinjunkies, die sonst auf der Suche nach der gefährlichsten Abfahrt sind, könnten die gruseligen Gesellen eine ungewohnte Abwechslung sein. Für alle, die das Zusammenspiel von schauriger Brauchtumspflege und Winterspaß erleben möchten, ist das Event ein Muss.

Schon gewusst?

Die Tradition der hat ihre Ursprünge in vorchristlichen Zeiten. Besonders in den Alpenregionen ist die Figur des Krampus eine feste Größe in der Adventszeit. Als finsterer Begleiter des heiligen Nikolaus soll er unartige Kinder strafen und für Ordnung sorgen. Mit seinen furchteinflößenden Masken, Ruten und Glocken symbolisiert der Krampus nicht nur Strafe, sondern auch die Dualität des Lebens – Gut und Böse, Licht und Dunkelheit.

Die Krampusläufe, die heute in vielen alpinen Regionen stattfinden, sind eine moderne Interpretation dieses Brauchs. Sie ziehen jährlich zahlreice Zuschauern an, die das Zusammenspiel aus uralter Tradition und packender Inszenierung hautnah miterleben möchten. Besonders im Schnalstal wird die Veranstaltung durch die Verbindung mit der atemberaubenden Gletscherkulisse zu einem einzigartigen Erlebnis.