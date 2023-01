Literaturtag: Das Leben, ein Dschungel

Bozen – Konrad Bogusław Bach, Franziska Gänsler, Thea Mengeler, Claudia Schumacher, Constantin Schwab und Przemek Zybowski sind die Gäste des diesjährigen Literaturtags bei den „Bücherwelten im Waltherhaus“.

In kurzen Lesungen und im Gespräch mit Christoph Pichler stellen die sechs Autorinnen und Autoren ihre Debütromane vor. Mal witzig, mal tragisch entsprechen die Bücher dem diesjährigen Motto des Literaturtags „Das Leben, ein Dschungel“: Die Suche nach der eigenen Frau gerät in Konrad Bogusław Bachs rasanter Road-Story „Der Wisent“ zur Irrfahrt zwischen Polen, Deutschland und Holland.

Das, worüber eine Kulturjournalistin schreiben soll, entpuppt sich in Constantin Schwabs Debüt „Das Journal der Valerie Vogler“ als undurchsichtige Falle. Die Protagonistin von Thea Mengelers Roman „Connect“ bricht aus dem Dschungel dauerhafter Arbeitsüberlastung aus – und tappt in ein fragwürdiges Netzwerk. Kein Entrinnen, weder vor dem Klimawandel noch vor einer manipulativen Beziehung, gibt es in Franziska Gänslers Roman „Ewig Sommer“.

Claudia Schumacher zeichnet in „Liebe ist gewaltig“ das sprachstarke Porträt einer bürgerlichen Familie, in der Liebe und Gewalt einander nicht ausschließen. Wer als Kind Verlassenheit erlebt, wie die Hauptfigur in Przemek Zybowskis Roman „Das pinke Hochzeitsbuch“, der findet auch als Erwachsener schwerlich den Pfad des Vertrauens. Die Landesbibliothek Dr. Friedrich Teßmann, der Südtiroler Künstlerbund und die Sprachstelle im Südtiroler Kulturinstitut als Veranstalter haben sich wieder durch viele Novitäten gelesen, um sechs besonders lesenswerte Bücher für den Literaturtag auszuwählen.

Der Literaturtag findet am Samstag, 28. Jänner von 14.00 bis 17.30 Uhr im Bozner Waltherhaus statt. Eintritt frei. Anmeldung erbeten: info@kulturinstitut.org, Tel. 0471-313800.