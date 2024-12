Sotheby’s versteigert Stradivari-Geige in New York

Von: APA/dpa

Eine rund 300 Jahre alte Stradivari-Geige könnte bei einer Versteigerung in New York Auktionsexperten zufolge zwischen 12 und 18 Millionen Dollar (11,4 bis 17 Mio. Euro) einbringen. Das 1714 vom Geigenbauer Antonio Stradivari angefertigte Instrument solle im Februar versteigert werden, teilte das Auktionshaus Sotheby’s mit. Bei der “Joachim-Ma Stradivarius” handle sich um eines der wichtigsten Instrumente der Musikgeschichte, das je bei einer Auktion angeboten worden sei.

Die Geige war unter anderem im Besitz der Musiker Joseph Joachim und Si-Hon Ma. Zuletzt benutzte sie das New England Conservatory in der US-Metropole Boston im Unterricht. Die Einnahmen aus der Auktion will die Musikinstitution für Studentenstipendien nutzen.