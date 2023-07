Sterzing: neues italienisches Jugendkulturzentrum

Sterzing – Im Herbst sollen die Bauarbeiten für ein italienisches Jugendkulturzentrum in der Sterzinger Margarethenstraße beginnen. Es soll Treff- und Knotenpunkt für Jugendliche des Wipptals werden. In der Margarethenstraße 8 in Sterzing wird ein italienisches Jugendkulturzentrum entstehen. Zu diesem Zweck wird das bestehende Gebäude ab Herbst saniert.

Die italienische Landeskulturabteilung und die Gemeinde Sterzing haben die Planung gemeinsam vorgenommen, die Finazierung ist bereits gesichert. Das Zentrum wird allen Vereinen der Umgebung zur Verfügung stehen. Im Sinne des Nutzungsprojektes der Jugendvereinigung Arciragazzi sollen Räumlichkeiten entstehen, in denen Jugendliche sich treffen und gemeinsam Projekte umsetzen können. Dabei sollen möglichst viele Bereiche abgedeckt werden, vom kulturellen über den sozialen Bereich bis hin zu Solidaritätsinitiativen. Die traditionelle Vorstellung, dass Jugendzentren ausschließlich der jüngeren Bevölkerungsschichten vorbehalten sind, soll damit durchbrochen werden. “Das Jugendkulturzentrum in Sterzing ist offen für jede Art der Zusammenarbeit, und es wird allen Vereinen der Umgebung zur Verfügung stehen. Dabei setzen wir besonders auf Vernetzung:Nicht nur junge Menschen sollen in diesem Gebäude ein- und ausgehen, es wird allen Bürgerinnen und Bürgern offen stehen. Das ermöglicht den Austausch, bringt Generationen in Dialog und schafft Synergien”, erklärt der Landesrat für italienische Kultur, Giuliano Vettorato.

Auch Landeshauptmann Arno Kompatscher steht hinter dem neuen Kulturzentrum und der Idee dahinter: “Dieses Vorhaben ermöglicht eine Einbindung der Jugendlichen in das soziale und kulturelle Gefüge der Gemeinde. Geschaffen wird ein Ort des Austauschs, der allen Vereinen der Umgebung offen steht.