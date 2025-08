“Verkaufte Heimat – Pustertal quo vadis?”

Von: ka

Bruneck – Der Schützenbezirk Pustertal weist mit einem offenen Brief an alle Pustertaler Gemeinden auf einige Sorgen und Probleme hin, welche die Bewohner des Pustertals bewegen.

Es wurden verschiedene Kurzfilme erstellt, welche in den sozialen Medien tausendfach aufgerufen wurden, darin ist darauf aufmerksam gemacht worden, was besonders jungen Menschen im Pustertal Sorgen und Probleme bereitet. In den Videos wurde unter anderem auf das Problem des überbordenden Verkehrs, den Ausverkauf von bäuerlichen Gütern, der Bautätigkeiten zugunsten provinzfremder Käufer und der Missstände in der Südtiroler Sanität hingewiesen.

Die zahlreichen, positiven Rückmeldungen und vor allem die Zustimmung, besonders von Personen, die nicht in den Reihen der Schützen zu orten seien, hätten den Initiatoren gezeigt, dass sie Themen angesprochen haben, welche vielen Leuten unter den Nägeln brennen und ihnen Sorgen, aber auch Ängste bereiten.

Es folgt der offene Brief in Gänze:

Sehr geehrte Mitglieder des Gemeinderates und des Gemeindeausschusses,

nachdem wir Sie alle zur Wahl in den Gemeinderat oder Ausschuss beglückwünschen, erlauben

wir Schützen uns, Sie direkt als Vertreter der Bevölkerung in Ihrer Gemeinde anzusprechen und

Sie auf einige Sorgen und Probleme aufmerksam zu machen, die uns als Bewohner des Pustertals bewegen.

Wir bitten Sie, sich selbst die Fragen zu stellen, was Sie gegen diese Missstände zu tun gedenken und welche Möglichkeiten und Lösungen Sie in Ihrer Gemeinde haben. Wir sind überzeugt, dass wir, aber vor allem die Bürger Ihrer Gemeinde ein Recht auf eine positive Entwicklung unseres Tales haben.

In den Videos haben wir unter anderem auf das Problem des überbordenden Verkehrs hingewiesen, der das Pustertal bedrückt und in den Würgegriff nimmt, der den hier lebenden Menschen den Weg zur Arbeit, die Möglichkeit zum Einkauf, das Fortkommen von einem Ort zum anderen, vor allem in der Tourismus-Saison zur täglichen Tortur macht; oder den Ausverkauf von bäuerlichen Gütern, der Einheimische zu Knechten ausländischer Finanzspekulation degradiert, unserer bäuerlichen Jugend jegliche Entwicklungsmöglich-keit verbaut und landwirtschaftlichen Boden in einen Freizeitpark verwandelt; oder der Bautätigkeiten zugunsten provinzfremder Käufer, die sich in unseren Gemeinden Feriendomizile einrichten, sie selbst nur wenige Wochen benutzen und Freunden und Bekannten weitervermieten – unter Umgehung aller steuerrechtlichen Bestimmungen.

Die Bautätigkeiten, die unsere Dörfer in den Monaten außerhalb der Fremdenverkehrs-saisonen teilweise leeren und in verschlossene Gebäudeansammlungen verwandeln. Jungen Familien bleibt dadurch oft jegliche Möglichkeit auf die Verwirklichung eines finanziell erwerbbaren Eigenheimes verwehrt; oder der Missstände in der Südtiroler Sanität, die langen Wartezeiten, welche hilfesuchende Patienten zwingen, Privateinrichtungen aufzusuchen und für medizinische Leistungen zu zahlen, für die eigentlich der öffentliche Sanitätsdienst zuständig ist. Der Mangel an Ärzten und Fachkräften, die im Ausland weit besser entlohnte Arbeitsplätze finden, die Schwierigkeiten mit dem Sanitätspersonal, das der deutschen Sprache nicht mächtig ist und vielfach, trotz Verpflichtung, nicht gewillt ist, die deutsche Landessprache zu erlernen.

Dies sind nur einige der Probleme, auf die wir Schützen aufmerksam gemacht haben und die wir Ihnen nahelegen wollen.

Die Bürger der Gemeinde, in deren Auftrag Sie nun im Gemeinderat sitzen, haben ein Recht, weiterhin in ihren Dörfern zu leben, dort ihr Leben zu gestalten, Familien zu gründen und mit Zuversicht und Freude in die Zukunft zu schauen. Vom Verkehr überrollte Talschaften, zu Ferienparks verkommene Bergbauernhöfe, an Fremde ausverkaufte Ortschaften sind keine positiven Aussichten für das Leben der kommenden Generationen, die – wie es aussieht – zukünftig in Begleitung eines Dolmetschers medizinische Behandlungen in Anspruch nehmen müssen, sofern ihnen diese überhaupt noch angeboten werden.

Unsere Heimat ist kein Souvenirartikel, der billig erwerbbar ist und nach Gebrauch entsorgt werden kann. Für uns und unsere Familien ist die Heimat etwas Kostbares, das jeder Mensch bewahren und beschützen soll.

Bedenken Sie diese Aspekte also in Ihrer künftigen politischen Arbeit und Ihrem politischen Handeln. Fassen Sie Beschlüsse und Entscheidungen, damit unser schönes Pustertal für unsere Bevölkerung weiterhin lebenswert bleibt und damit unseren Nachkommen das Leben in einer „echten Heimat“ gewährt werden kann.

Mit Tiroler Schützengruß

Die Bezirksleitung des Bezirkes Pustertal

Bezirksmajor Mjr. Thomas Innerhofer

Bezirksmajor-Stellvertreter Hptm. Erich Christian Mayr

Bezirkskassier Lt. Mirko Seeber

Bezirksfähnrich Lt. Leo Hochgruber

Bereichsbeirat Oberes Pustertal Olt. Andreas Oberhofer

Bereichsbeirat Ladinien Lt. Max Maneschg

Bataillonskommandant Ahrntal Hptm. Wolfgang Kofler

Bereichsbeirat Pustertal Mitte Hptm. Hans Winding

Bereichsbeirat Tauferertal Hptm. Erich Kirchler

Bereichsbeirat Unteres Pustertal Lt. Julian Althuber

Bezirksmarketenderinnenbetreuerin Nathalie Haller

Bezirksjungschützenbetreuerin Sandra Pipperger

Bezirksschießbetreuer Lt. Albin Mahlknecht

Bezirksmedienreferent Lt. Patrick Brugger

Bezirksbildungs- und Kulturreferent Lt. Alex Hofer

Bezirksausbildner Lt. Christian Steger

Bezirksschriftführerin Verena Obwegs