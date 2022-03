Vernissage in der Hofburg

Brixen – Peppi Tischler wurde mit seinen Karikaturen für die Zeitungen „Dolomiten“ und „Neue Südtiroler Tageszeitung“ in ganz Südtirol und darüber hinaus bekannt.

Passend zur Fastenzeit werden in der Hofburg Brixen Peppi Tischlers 14 Kreuzwegstationen präsentiert, welche bereits 1992 im Kreuzgang der ehemaligen Kartause in Karthaus in Schnals ausgestellt worden sind. Den Leidensweg Jesu gestaltete Tischler auf massiven Lärchenholzbrettern.

Den Stationen ist ein Dialog eigen, den die reduziert dargestellten Protagonist:innen durch Ausdruck und Gebärden untereinander führen. In diesen Dialog werden die Betrachter:innen des Kreuzweges schon allein durch die Gebärdensprache mit einbezogen und damit Teil des Geschehens, welches somit ins Hier und Jetzt versetzt wird.

Wir laden herzlich zur Ausstellungseröffnung am Samstag, den 19. März 2022 um 11.00 Uhr in die Hofburg Brixen.

Die Ausstellung kann bis zum 6. November 2022 besichtigt werden.

Öffnungszeiten:

19. März 2022 bis 31. Mai 2022

täglich, 10:00 bis 17:00 Uhr

1. Juni 2022 bis 30. September 2022

täglich, 10:00 bis 18:30 Uhr

1. Oktober 2022 bis 6. November 2022

täglich, 10:00 bis 17:00 Uhr