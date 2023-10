Vortragsabend der Rheuma-Liga Südtirol

Brixen – Kürzlich fand auf Initiative des Bildungsausschusses Milland und in Zusammenarbeit mit der Rheuma-Liga Südtirol ein Vortrag mit dem Rheumatologen, Dr. Klaus Putzer, Internist und Rheumatologe am Krankenhaus in Sterzing und Bruneck, statt. Nach der Begrüßung durch eine Vertreterin des Bildungsausschusses Milland, begrüßte auch Marialuise Leitner, wohnhaft in Milland und Vorstandsmitglied der Rheuma-Liga Südtirol, das interessierte Publikum in Milland.

Danach stellte die Rheuma-Liga ihr Programm und die zahlreichen Kurse, die im Oktober starten, vor. Diese Kurse unterstützen die Erhaltung der Gesundheit. Dieses Jahr ist es erstmals möglich, sich online anzumelden. Für all diejenigen, die lieber eine telefonische Anmeldung tätigen, wurde eine Telefon-Hotline eingerichtet, so dass jeder, der einen Kurs besuchen möchte, auch die Möglichkeit dazu hat.

Herr Dr. Putzer referierte über das Thema Volkskrankheit Rheuma und zeigte auch den Unterschied zwischen Arthritis und Arthrose auf, da diese Krankheiten oft in einem Atemzug genannt werden. In seiner Präsentation zeigte er viele Übungen, die hilfreich sein können und eine Besserung hervorrufen können. Auch wies er in diesem Zusammenhang, auf die vielfältigen Angebote der Rheuma-Liga Südtirol hin.

Während des Vortrages hatten die Besucher die Möglichkeit, Fragen zu stellen. Die Rheuma-Liga informierte an einem Stand mit Informationsmaterial über die vielfältigen Aktivitäten. „Egal ob Wassergymnastik, Trockengymnastik, Yoga: Bewegung macht Spaß und tut gut“, so abschließend der Präsident der Rheuma-Liga Günter Stolz, Christine Peterlini, Marialuise Leitner und Birgit Kaschta.