„Weitblick“: Weiterbildung für Freiwillige für eine gelingende Hilfsbeziehung

Bozen – Die Caritas bietet all jenen, die sich sozial engagieren oder es in Zukunft tun möchten, eine Weiterbildungsreihe an. Diese findet in sechs Modulen unter dem Titel „Weitblick“ vom 3. März bis 19. Mai statt. Dabei will man den Teilnehmenden Grundkenntnisse vermitteln, wie eine Hilfsbeziehung nahe am Menschen gelingen kann. Auch erhalten sie die Möglichkeit, mehrere Caritas-Dienste direkt kennenzulernen. Die Teilnahme ist kostenlos, das Angebot gilt für Interessierte beider Sprachgruppen.

„Freiwilligenarbeit zu leisten, bedeutet, sich respektvoll, ehrlich, nicht wertend und wertschätzend in die Beziehung mit anderen Menschen einzulassen. Manches davon geht spontan, anderes braucht einer gewissen Übung, einer besonderen Aufmerksamkeit und manchmal auch einer Reflexion. All das möchten wir den interessierten Freiwilligen bei dieser Weiterbildungsreihe vermitteln. Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer können dabei ihr eigenes Wissen, ihre Erfahrungen und Beispiele aus der Praxis einbringen und gemeinsam reflektieren“, sagt Projektkoordinatorin Francesca Boccotti von der Dienststelle Pfarrcaritas und Freiwilligenarbeit.

Referentinnen und Referenten werden Leitende und Mitarbeitende verschiedener Caritas-Dienststellen sein. Die Weiterbildung findet vom 3. März bis 19. Mai mit in 6 Modulen statt, wobei auch Caritas-Dienste besucht werden. Die Teilnehmenden können die gesamte Weiterbildungsreihe besuchen oder sich einzelne Module aussuchen. Nach Absolvierung des Kurses werden die Teilnehmenden nach einer entsprechenden Probezeit auf Wunsch in den Freiwilligendienst der Caritas aufgenommen.

Wer sich für die Teilnahme an der Weiterbildungsreihe interessiert oder nähere Informationen zu den einzelnen Modulen möchte, kann sich gerne bei der Caritas-Dienstelle Pfarrcaritas und Freiwilligenarbeit in der Sparkassenstraße 1 in Bozen, unter Tel. 0471 304 332 oder einer E-Mail an francesca.boccotti@caritas.bz.it melden. Das genaue Programm findet sich unter https://caritas.bz.it/mithelfen/freiwilligenarbeit/aus-und-fortbildung.html.