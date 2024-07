Aura Dione und Andrea Berg bei “Starnacht aus der Wachau”

Von: apa

Bei der “Starnacht aus der Wachau” am 20. und 21. September in Rossatzbach werden Aura Dione, Andrea Berg, die Söhne Mannheims, Song-Contest-Teilnehmerin Kaleen, Patrizio Buanne und die Poxrucker Sisters auf der Bühne stehen. Moderiert wird die zwölfte Auflage wieder von Barbara Schöneberger und Hans Sigl, wurde am Dienstag angekündigt.

Live zeitversetzt ausgestrahlt wird die “Starnacht” am 21. September um 20.15 Uhr von ORF 2, im MDR und auf ORF ON. Eine Übertragung gibt es parallel zudem auf Radio Niederösterreich. “Alleine im letzten Jahr hat die ‘Starnacht aus der Wachau’ 1,5 Millionen Wertschöpfung und rund fünf Millionen Euro Werbewert gebracht”, rechnete Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner (ÖVP) vor. Die “Starnacht” sei daher “ein starker Faktor für die Wirtschaft und den Tourismus in der Region und ganz Niederösterreich”.

(S E R V I C E – Rossatzbach, “Starnacht aus der Wachau”, 20./21. September, Infos und Tickets unter www.starnacht.tv)