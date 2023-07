Belgische Singer und Songwriter Milow gastiert am Freitag in Dorf Tirol

Dorf Tirol – Milow gastiert am 28. Juli im Rahmen seiner Sommertour 2023 auf dem Festplatz in Dorf Tirol. Jonathan Vandenbroeck alias Milow, ist ein Künstler, der sich zwischen dem klassischen Songwriting und der Sanftheit des akustischen Folks bewegt.

Was 2007 mit Welthits wie „You Don’t Know“ oder seiner Akustik-Coverversion von 50 Cents „Ayo Technology“ begann, ist längst zur internationalen Erfolgsgeschichte geworden. Kaum jemand schafft es derart gekonnt, hochpersönliche Themen in universelle Hymnen zu verwandeln wie der belgische Singer-Songwriter.

Die weiche aber dennoch eindringliche Stimme, der entspannte Sound und seine manchmal etwas melancholisch anmutenden Lyrics, machen den sympathischen Belgier zu einem ernstzunehmenden Künstler.

Seine Vorliebe für griffige Melodien der 1960-er Jahre reichert Milow mit elektronischen Elementen an, die somit an Volumen und Druck gewinnt. Milows Art, in seinen Texten Empfindungen und Gefühle umzusetzen, ist einzigartig. Mit den einfachsten Mitteln erzeugt er tiefgehende Stimmungen, die er als großartiger Live- Performer gemeinsam mit einer erstklassig besetzen Band perfekt zu untermauern versteht.

Informationen:

Tel. 0473 270256

info@showtime-ticket.com

www.showtime-ticket.com