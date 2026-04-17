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Dion (hier 2019) konnte wegen ihrer Erkrankung lange nicht auftreten

Céline Dion veröffentlicht neuen Song “Dansons”

Freitag, 17. April 2026 | 13:11 Uhr
Dion (hier 2019) konnte wegen ihrer Erkrankung lange nicht auftreten
APA/APA/AFP/ALICE CHICHE
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Von: APA/dpa

Vor ihrem geplanten Bühnen-Comeback veröffentlicht die kanadische Sängerin Céline Dion am Freitag ihren ersten Originalsong seit mehr als sechs Jahren. Die Single heißt “Dansons” (“Lasst uns tanzen”), wie Sony Music mitteilte. Geschrieben hat ihn der Songwriter Jean-Jacques Goldman, mit dem der 58 Jahre alte Star schon lange zusammenarbeitet. In der Pop-Ballade geht es um Lebensfreude, Resilienz und das Überwinden von schwierigen Zeiten durch Tanz und Liebe.

Dion will nach sechs Jahren Pause im Herbst wieder Konzerte geben. 2022 hatte die Kanadierin öffentlich gemacht, dass sie am Stiff-Person-Syndrom leidet, einer seltenen Autoimmunerkrankung. Seitdem war sie nur noch selten aufgetreten. Ob sie verreisen oder auftreten konnte, hing jeweils von ihrer Tagesform ab. Die Konzerte in der Pariser La Défense Arena sind zwischen dem 12. September und dem 17. Oktober geplant.

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