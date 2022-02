Ehrenzeichen des Landes Tirol für drei kritische Geister

Bozen/Innsbruck – Extrembergsteiger Reinhold Messner, die Journalistin Lilli Gruber und der Schriftsteller Josef Zoderer sollen am Sonntag in Innsbruck das Ehrenzeichen des Landes Tirol erhalten. Dies berichtet die Nachrichtenagentur Ansa.

Am 20. Februar, dem Todestag Andreas Hofers, wird alljährlich das Ehrenzeichen des Landes Tirol an verdiente Persönlichkeiten Tirols und Südtirols verliehen. In diesem Jahr werden zwölf Personen, drei davon aus Südtirol, für ihr “hervorragendes öffentliches oder privates Wirken” mit dieser hohen Tiroler Landesauszeichnung gewürdigt. Überreicht wird das Ehrenzeichen von den Landeshauptmännern Günther Platter und Arno Kompatscher.

Bei der diesjährigen Verleihung zeichnet sich ein Richtungswechsel im Vergleich zu den Jahren in der Vergangenheit ab – zumindest, was Südtirol anbelangt. Alle drei Persönlichkeiten haben eine mitunter zwiespältige Beziehung zu ihrer Heimat.

Messner hatte in der Vergangenheit etwa betont, dass er keine Fahne auf den Gipfel trage. Der heute 77-Jährige saß zwischenzeitlich auch für die Grünen im Europaparlament.

Die ehemalige RAI-Journalistin Lilli Gruber, die ebenfalls zeitweise Europaparlamentarierin war, moderiert mittlerweile seit Jahren die Sendung „Otto e Mezzo“ auf dem Fernsehsender „La7“. In ihren Romanen hat sie sich des Öfteren kritisch mit der Südtiroler Vergangenheit – von der Option bis hin zu den Bombenjahren – auseinandergesetzt.

Der 86-jährige Schriftsteller Josef Zoderer befasste sich hingegen in seinem Werk mit dem schwierigen Zusammenleben zwischen Deutschen und Italienern in Südtirol.