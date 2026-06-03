Aktuelle Seite: Home > Unterhaltung > Leute > Erbstreit der Kinder von Alain Delon: Tochter errang Sieg
Brüder verurteilt

Erbstreit der Kinder von Alain Delon: Tochter errang Sieg

Mittwoch, 03. Juni 2026 | 17:01 Uhr
Brüder verurteilt
APA/APA/AFP/VALERY HACHE/YOHAN BONNET/IAN LANGSDON
Schriftgröße

Von: APA/AFP

Im Streit der drei Kinder des 2024 verstorbenen Schauspielers Alain Delon hat die 35 Jahre alte Tochter Anouchka einen Sieg errungen: Ein Gericht verurteilte ihre beiden Brüder Anthony und Alain-Fabien am Mittwoch zu einer Geldstrafe auf Bewährung in Höhe von 1.000 Euro, weil diese ein Gespräch zwischen Vater und Tochter heimlich mitgeschnitten und veröffentlicht hatten.

Die beiden Brüder im Alter von 61 und 32 Jahren wurden außerdem verurteilt, ihrer Schwester Schadenersatz in Höhe von 2.000 beziehungsweise 3.000 Euro zu zahlen. In dem Gespräch, etwa ein halbes Jahr vor dem Tod des Schauspielers, warnte Anouchka Delon ihren Vater, dass ihre Brüder ihm einen Betreuer zur Seite stellen wollten. Anouchka Delon zeigte sich zufrieden mit dem Urteil. Sie hoffe, sich nun mit ihren Brüdern wieder vertragen zu können, sagte ihre Anwältin Axelle Schmitz.

Tochter wollte kranken Vater in die Schweiz holen

Das Verhältnis der drei Kinder war zuletzt von einem heftigen Erbstreit überschattet gewesen. Die Tochter wollte den kranken Vater zu sich in die Schweiz holen und argumentierte mit einer besseren medizinischen Versorgung. Die Brüder vermuteten, dass sie die dort geringere Erbschaftssteuer im Hinterkopf habe. Delon hatte einen Wohnsitz in der Schweiz und die doppelte Staatsbürgerschaft. Es folgten weitere Klagen der beiden Brüder.

Alain-Fabien Delon ficht außerdem das Testament des Schauspielers an, das Anouchka nach Medienberichten deutlich mehr zuspricht als ihren Brüdern. Nach Angaben aus informierten Kreisen laufen in der Schweiz Verhandlungen mit dem Ziel einer außergerichtlichen Einigung.

Kommentare

Aktuell sind 0 Kommentare vorhanden

Kommentare anzeigen
Meistkommentiert
Wasserknappheit in Südtirol: Geht ihr sparsam mit der Ressource um?
Kommentare
99
Wasserknappheit in Südtirol: Geht ihr sparsam mit der Ressource um?
Ignorierte Warnsignale: „Ich bin fertig“
Kommentare
25
Ignorierte Warnsignale: „Ich bin fertig“
Gewalt in Pergine: Mann schwingt Axt bei Dorffest
Kommentare
24
Gewalt in Pergine: Mann schwingt Axt bei Dorffest
Touristen rasen im Sportwagen über Dolomiten-Pässe
Kommentare
24
Touristen rasen im Sportwagen über Dolomiten-Pässe
20 Euro für Öffis: Breite Mehrheit wäre dafür
Kommentare
20
20 Euro für Öffis: Breite Mehrheit wäre dafür
Anzeigen
Panorama-Sessellift in Obereggen geöffnet
Panorama-Sessellift in Obereggen geöffnet
Ab diesen Samstag!
SANLUI Real Estate
SANLUI Real Estate
Neue Maßstäbe in der Südtiroler Immobilienvermittlung
Nachrichten
Lokal
Italien
Chronik
Politik
Wirtschaft
Sport
Unterhaltung
Lokal
Bozen
Burggrafenamt
Eisacktal
Pustertal
Salten / Schlern
Überetsch / Unterland
Vinschgau
Wipptal
Unterhaltung
Leute
Kultur
Abstimmung
Videos
Wer hätte das gedacht?
Service
Trauer
Wetter
Verkehr
Horoskop
Social
Facebook
Twitter
RSS

Südtirol News im Google Play Store

Südtirol News im App Store

© 2026 First Avenue GmbH
 