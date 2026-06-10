“Fiume o Morte!”: Die skurrile Geschichte einer Besatzung

Die bizarre Geschichte über eine 16-monatige Besetzung von Rijeka

Von: apa

1919 besetzte der frühfaschistische Dichter Gabriele D’Annunzio mit nur 300 Männern das heutige Rijeka, das damalige Fiume. Die skurrile, 16 Monate andauernde Besatzung erzählt Igor Bezinović mittels Gesprächen mit den Bewohnern und Reenactments nach. Herausgekommen ist ein absurder, tiefgründiger und surrealer Film über ein heute eher unbekanntes Kapitel der Geschichte. Am Freitag kommt “Fiume o Morte!” in die heimischen Kinos.

(S E R V I C E – www.stadtkinowien.at/film/fiume-o-morte/ )