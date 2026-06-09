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Idris Elba hat sich nie als realistische Bond-Option gesehen

Idris Elba: Schwarzer James Bond unrealistisch

Dienstag, 09. Juni 2026 | 10:02 Uhr
Idris Elba hat sich nie als realistische Bond-Option gesehen
APA/APA/GETTY IMAGES NORTH AMERICA/JAMIE MCCARTHY
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Von: APA/dpa

Entgegen jahrelanger hartnäckiger Gerüchte sah sich der britische Schauspieler Idris Elba selbst eigenen Angaben zufolge wegen seiner schwarzen Hautfarbe nie als nächster James Bond. “Ich habe das immer für unrealistisch gehalten”, erklärte der 53-Jährige dem “GQ”-Magazin.

Ein schwarzer Schauspieler als Geheimagent 007 komme “realistisch gesehen in manchen Märkten einfach nicht an”, sagte Elba. “Bond ist auf der ganzen Welt groß.” Und nicht alle Zuschauer würden “auf einen schwarzen Mann, einen afrikanischen Mann, stehen, der Bond spielt”. “Das ist nicht das, was sie in ihrer Kultur mögen. Punkt.”

Elba wuchs in London auf, seine Eltern stammen aus Sierra Leone und Ghana. Der Brite spielte in Serien wie “The Wire” und “Luther” mit. Dank seiner coolen Aura und seines Charismas hatten manche in ihm den ersten schwarzen James Bond gesehen. Gerüchte um Elbas Nachfolge für den letzten 007-Darsteller Daniel Craig hielten sich mehr als zehn Jahre, obwohl Elba selbst sie immer wieder dementierte. Vergangenen Monat hatte er dem “People”-Magazin gesagt, dass er zu alt für die Rolle sei.

Gerüchte um Dua Lipas Ehemann

Noch ist nicht bekannt, wer die Nachfolge des bisherigen 007 Daniel Craig antreten soll. Britische Medien bringen ständig neue, angebliche Favoriten als Nachfolger ins Gespräch. In den Schlagzeilen tauchten neben Elba unter andrem Henry Cavill, Tom Hardy, Richard Madden und Aaron Taylor-Johnson auf. Mit “Bridgerton”-Star Regé-Jean Page wurde auch ein weiterer schwarzer Schauspieler als Daniel Craig-Nachfolger gehandelt. Auch der Name von Callum Turner, seit kurzem Ehemann von Popstar Dua Lipa, fällt bei den Gerüchten immer wieder.

Fix ist, dass beim nächsten Bond-Film Denis Villeneuve Regie führen soll. Der letzte James-Bond-Film “Keine Zeit zu sterben” mit Daniel Craig in der Hauptrolle war 2021 erschienen.

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