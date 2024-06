Katze half Schauspielerin Nyong’o über Trennung hinweg

Von: APA/dpa

Oscar-Preisträgerin Lupita Nyong’o (“12 Years a Slave”) fand eigenen Worten zufolge in ihrer adoptierten Katze Heilung für ihr “schwer gebrochenes” Herz nach einem Beziehungsende. “Es fiel mir wirklich schwer, an Lebensfreude zu glauben”, erzählte die 41-Jährige, die im vergangenen Herbst die Trennung von ihrem damaligen Partner öffentlich gemacht hatte, dem US-Magazin “Glamour”. Sie sei damals kurz vor einer Depression gewesen, schilderte die Schauspielerin.

“Und eine Stimme in meinem Kopf sagte: ‘Besorg dir eine Katze.'” Dabei hatte sie gerade erst ihre Angst vor Katzen überwunden – für einen Filmdreh. Denn im Horrorfilm “A Quiet Place: Tag Eins” (Kinostart 27. Juni) hat ihr Filmcharakter eine Katze. In einem Tierheim habe sie dann ihren Kater Yoyo kennengelernt und diesen innerhalb von zwei Tagen in ihr Herz geschlossen, berichtet Nyong’o. “Ich habe mich um Yoyo gekümmert und er hat mir das Herz geöffnet.”