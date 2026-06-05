Madonna überraschte mit Gratiskonzert am Times Square

Von: APA/dpa

Mitten im Trubel von Manhattan ist am Donnerstagabend plötzlich Madonna auf die Bühne getreten. Neben Klassikern gab es bei dem kurzfristig angekündigten 15-minütigen Gratiskonzert am New Yorker Times Square auch einen Vorgeschmack auf ihr neues Album “Confessions on a Dance Floor: Part II”. Am Freitag erschien nach “I Feel so Free” mit “Love Sensation” die zweite Vorab-Auskopplung daraus.

Zahlreiche Fußgänger und Fans versammelten sich Medienberichten zufolge, um dem Gratisauftritt zu lauschen. Neben bekannten Hits wie “Hung Up” und “I Love New York” von ihrem Album “Confessions on a Dance Floor” aus dem Jahr 2005 performte Madonna im pinkfarbenen Korsett, silbernen Stiefeln und mit blauer Brille auch Songs aus der Fortsetzung, die am 3. Juli erscheinen soll. Es ist das erste Album der 67-Jährigen seit rund sieben Jahren.

Organisiert wurde der Auftritt in Zusammenarbeit mit der Dating-App Grindr zum Auftakt des Pride Month – ein Monat im Zeichen der Rechte für lesbische, schwule, bisexuelle, trans- und queere Menschen (LGBTQ). “Danke, New York”, schrieb die Sängerin im Anschluss an das Konzert auf Instagram und wünschte ihren Fans eine “Happy Pride”.