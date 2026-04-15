Aktuelle Seite: Home > Unterhaltung > Leute > Maria Furtwängler setzt auf Selbstfürsorge
Furtwängler schaut gut auf ihre Gesundheit

Maria Furtwängler setzt auf Selbstfürsorge

Mittwoch, 15. April 2026 | 13:38 Uhr
Furtwängler schaut gut auf ihre Gesundheit
APA/APA/dpa/Rolf Vennenbernd
Schriftgröße

Von: APA/dpa

Schauspielerin Maria Furtwängler hat gelernt, besser auf ihre Bedürfnisse zu achten. “Ich bin es wert, dass es mir gut geht”, beschrieb die 59-Jährige im Gespräch mit der Zeitschrift “Freundin” ihre Haltung. “Früher dachte ich: Ich muss das noch machen und diese Mail noch schreiben, und erst dann darf ich mich erholen. Alles war wichtiger, als dass es mir gut geht.” Das habe sich geändert: “Jetzt denke ich: ‘Nein, es ist jetzt wichtiger, dass es mir gut geht’.”

“Ich habe gelernt, ‘Nein, die Zeit brauche ich für mich’ zu sagen und in meinen Wochen konsequent Platz einzuplanen, wo ich auch mal nur dasitzen oder lesen kann”, ergänzte Furtwängler, die als “Tatort”-Kommissarin Charlotte Lindholm bekannt ist. Auch Schlaf sei für ihr Wohlbefinden essenziell. “Ich schlafe wirklich gern lang und viel und ich brauche das auch.” Wenn sie in stressigen Zeiten frühmorgens erwache, helfe ihr eine Meditations-App beim Wiedereinschlafen. “Und ich brauche Bewegung in der Natur. Ich mag keine Studios.” Am liebsten gehe sie in die Berge, sagte die gebürtige Münchnerin. “Das ist meine Seligkeit.”

Schlaf, Bewegung, gesunde Ernährung – und Vorsorge

Ausreichend Schlaf, frische Luft, Bewegung und eine halbwegs gesunde Ernährung sollte jeder im Fokus haben, fasste die ausgebildete Ärztin im “Freundin”-Sonderheft “Gesund leben” zusammen. Und gab noch einen Rat: “Ich glaube, was man gar nicht genug betonen kann, ist, dass man zur Vorsorge gehen sollte. Darmkrebsvorsorge, Brustkrebsvorsorge, die Haut anschauen lassen.” Und ab einem gewissen Alter regelmäßig zum Check-up.

Dass sich die hehren Ansprüche nicht immer vollumfänglich umsetzen lassen, ist Furtwängler dabei bewusst – schließlich geht es ihr auch nicht anders als anderen Menschen. “Ich versuche wirklich, mich möglichst gesund zu ernähren. Meine große Schwäche ist Zucker. Ein Nachmittag ohne Schokolade fällt mir schwer.”

Kommentare

Aktuell sind 0 Kommentare vorhanden

Kommentare anzeigen
Meistkommentiert
Podini bricht Lanze für Atomkraft: “Wind und Sonne reichen nicht”
Kommentare
98
Podini bricht Lanze für Atomkraft: “Wind und Sonne reichen nicht”
Landesrätin Pamer: Eine Familie pro Gemeinde ist Solidarität, kein Zwang
Kommentare
73
Landesrätin Pamer: Eine Familie pro Gemeinde ist Solidarität, kein Zwang
Eiszeit statt Freundschaft: Trump “schockiert” über Meloni
Kommentare
61
Eiszeit statt Freundschaft: Trump “schockiert” über Meloni
Trump attackiert Papst Leo
Kommentare
51
Trump attackiert Papst Leo
Widerstand gegen Windpark am Brenner
Kommentare
37
Widerstand gegen Windpark am Brenner
Anzeigen
Zehn Jahre, zwei Freunde und ein gemeinsamer Traum
Zehn Jahre, zwei Freunde und ein gemeinsamer Traum
Weingut Pföstl
Kroatien neu entdecken
Kroatien neu entdecken
20% Südtiroler Vorteilsangebot im Falkensteiner Family Hotel Diadora
Nachrichten
Lokal
Italien
Chronik
Politik
Wirtschaft
Sport
Unterhaltung
Lokal
Bozen
Burggrafenamt
Eisacktal
Pustertal
Salten / Schlern
Überetsch / Unterland
Vinschgau
Wipptal
Unterhaltung
Leute
Kultur
Abstimmung
Videos
Wer hätte das gedacht?
Service
Trauer
Wetter
Verkehr
Horoskop
Social
Facebook
Twitter
RSS

Südtirol News im Google Play Store

Südtirol News im App Store

© 2026 First Avenue GmbH
 