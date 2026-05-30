“Michael Jackson: Das Urteil”: Die Anatomie eines Falls

Von: apa

Derzeit ist mit der Hagiografie “Michael” ein Werk in den Kinos zu sehen, das bewusst die dunklen Seiten des Popstars Michael Jackson ausklammert. Bei Netflix hingegen läuft mit “Michael Jackson: Das Urteil” nun eine dreiteilige Dokureihe an, die sich dem Kindesmissbrauchsprozess gegen den Superstar im Jahr 2005 widmet und diesen aus der Perspektive von Proponenten wie den Anwälten oder Geschworenen beleuchtet. Abrufbar ist die Arbeit von Nick Green ab Mittwoch.

(S E R V I C E C – www.netflix.com/at/title/81929201 )