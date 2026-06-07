Mit 57 auf dem Laufsteg: DDR-Model feiert Comeback

Von: APA/dpa

Ihr Auftritt bei “Germany”s Next Topmodel” (GNTM) dauerte nur eine Folge. Doch während viele Kandidatinnen und Kandidaten nach ihrem Ausscheiden aus dem Rampenlicht verschwinden, hat für Anja Kossiwakis nach der Castingshow die eigentliche Karriere erst begonnen. Als internationales “Best Ager Model” steht die 57-Jährige heute für einen Wandel in einer Branche, die Frauen mit grauen Haaren lange kaum beachtete.

Früher, sagt die gebürtige Dessauerin und heutige Wahl-Wiesbadenerin, sei genau das in der Modewelt undenkbar gewesen. “Graue Haare machen alt und lange Haare in Grau, das geht ja gar nicht. Das war ja eigentlich so ein No-Go.” Heute ist genau das ihr Markenzeichen, und damit erlebt Kossiwakis bereits ihre zweite Karriere als Model.

Vom DDR-Fundstück zum Covermodel

Ihre erste Begegnung mit der Modewelt liegt Jahrzehnte zurück, in der späten DDR. Sie schafft es auf mehrere Cover des Magazins “Modische Maschen”. Doch Modeln bleibt ein Hobby zwischen Alltag und Bürojob. Am 9. November 1989 fällt die Mauer. Einen Tag später reist Anja Richtung Westen. Eigentlich habe sie, wie früher in der DDR, nebenbei modeln wollen. Doch das funktionierte im Westen nicht so einfach. “Irgendwann war ich dann zu alt dafür”, sagt sie rückblickend.

Ihr Sprungbrett wieder in das aktive Modelleben ist die Castingshow GNTM. “Ich fand einfach cool, dass plötzlich Diversität angesagt ist”, sagt sie. Ihr Auftritt in der Show bleibt kurz, sorgt aber für Aufmerksamkeit. Kurz nach der Ausstrahlung berichten Medien über das “DDR-Model”. Videos von ihr verbreiten sich rasant, erreichen Millionen Aufrufe. Nach dem GNTM-Aus beginnt eine zweite Karriere. Anfang 2026 läuft Kossiwakis erstmals bei der Pariser Fashion Week. In der Sommersaison sind bereits weitere internationale Laufstegjobs geplant. Der frühe Rauswurf bei GNTM sei das Beste, was ihr hätte passieren können.