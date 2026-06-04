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Grund für Krankenhausbesuch zunächst unklar

Norwegische Kronprinzessin Mette-Marit kurzzeitig im Spital

Donnerstag, 04. Juni 2026 | 17:36 Uhr
Grund für Krankenhausbesuch zunächst unklar
APA/APA/NTB/LISE ASERUD
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Von: APA/dpa

Die schwer kranke norwegische Kronprinzessin Mette-Marit war am Donnerstag kurzzeitig im Krankenhaus. Der Nachrichtenagentur NTB zufolge wurde die 52-Jährige am Nachmittag in Begleitung ihrer Tochter, Prinzessin Ingrid Alexandra (22), und ihres Mannes, Kronprinz Haakon (52), beim Betreten der Universitätsklinik in Oslo gesehen. Etwa zweieinhalb Stunden später verließen die drei das Spital wieder. Der Grund für ihren Krankenhausbesuch war zunächst unklar.

Dem Sender NRK zufolge trug Mette-Marit eine Sauerstoffflasche auf dem Rücken. Haakon hatte eine Japanreise kurzfristig abgebrochen und dies mit dem Gesundheitszustand seiner Frau begründet, so NRK.

Mette-Marit hat eine schwere Lungenfibrose und wird seit Monaten auf eine mögliche Lungentransplantation vorbereitet. Laut NTB kann diese Operation nur in der Universitätsklinik in Oslo durchgeführt werden. Spenderlungen sind aber sehr rar. Ob und wann die Personen auf der Warteliste eine Transplantation erhalten, wird demnach sehr kurzfristig entschieden.

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