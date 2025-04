Oasis-Fans um Millionen bei Ticketbetrug geprellt

Von: APA/AFP

Fans der britischen Pop-Band Oasis haben insgesamt mehr als zwei Millionen Pfund (umgerechnet etwa 2,3 Millionen Euro) beim vermeintlichen Kauf von Konzerttickets in Onlinenetzwerken verloren. Seit Verkaufsstart der Karten für die Tournee in diesem Jahr seien “wahrscheinlich mindestens 5.000 Fans” Opfer von Betrug geworden, teilte die britische Lloyds-Bank am Mittwoch mit.

Die Bandmitglieder und Brüder Noel und Liam Gallagher hatten Ende August ihren 15 Jahren dauernden Streit beigelegt und für 2025 eine gemeinsame Welttournee angekündigt. Der Ticketverkauf für die Konzerte in ihrer Heimatstadt Manchester sowie in Cardiff, London, Edinburgh und Dublin begann am 31. August – kurz darauf waren alle Konzerte ausverkauft. Es kam zu Chaos, Wartelisten und einem Zusammenbruch der Verkaufsseiten, insbesondere beim Anbieter Ticketmaster.

Noch am selben Tag wurden Tickets auf nicht offiziellen Wiederverkaufsseiten für mehrere hundert oder sogar tausend Pfund angeboten. Die Fälle von gezieltem Betrug von enttäuschten Fans durch gefälschte Ticketanzeigen in Onlinenetzwerken häuften sich anschließend, berichtete die Bank. Lloyds zählt nach eigenen Angaben etwa 1.000 Opfer unter seinen Kunden, die demnach im Durchschnitt 436 Pfund verloren. In einem extremen Einzelfall waren es sogar 1.700 Pfund.

Härtere Maßnahmen gefordert

Neun von zehn Betrugsopfern hatten den Angaben zufolge Tickets auf Plattformen des Tech-Konzerns Meta gekauft – die Mehrheit davon auf Facebook. “Der Fakt, dass so viele Fälle mit falschen Ticketanzeigen in Onlinenetzwerken beginnen, unterstreicht, wie wichtig es ist, dass diese Unternehmen härtere Maßnahmen ergreifen”, betonte die Leiterin für Betrugsprävention bei Lloyds, Liz Ziegler.

Oasis waren 1991 in Manchester gegründet worden und gelten als Mitbegründer der Britpop-Ära. Ihre Platten mit Hits wie “Wonderwall” und “Don’t Look Back In Anger” verkauften sich millionenfach.