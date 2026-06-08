“Schönberg pfeifen”: Der Komponist auf der Straße

Mit Klavier, Kamera und Schnaps in Wien: Die Suche nach dem Pfeifen

Von: apa

Am 13. Juli wird der 75. Todestag von Arnold Schönberg begangen. Rechtzeitig dazu kommt das Dokumentarprojekt “Schönberg pfeifen” des Pianisten Marino Formenti und des Filmemachers Thomas Marschall in die heimischen Kinos. Sie hatten sich dafür mit Klavier, Kamera und Schnaps an verschiedenen Wiener Plätzen positioniert, um herauszufinden, wie unvorbereitete Menschen auf die Musik des Zwölftöners reagieren.

Wird Schönbergs in seinem Tagebuch postulierter Wunsch, dass eines Tages die Menschen auf der Straße seine Melodien nachpfeifen, Wirklichkeit? Am Freitag kommt das künstlerische Experiment mit all seinem Humor ins Kino.

(S E R V I C E – www.filmgarten.at/pfeifen )