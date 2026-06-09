Serie zur “Natürlich blond!”-Vorgeschichte startet ab Juli

Von: APA/dpa

Für Fans der Kultkomödie “Natürlich blond!” mit Hollywoodstar Reese Witherspoon gibt es schon bald Nachschub: Am 1. Juli startet bei Prime Video die mit Spannung erwartete neue Serie “Elle”, die sich um die Vorgeschichte der Hauptfigur Elle Woods aus dem Filmhit dreht. Alle acht Episoden sind dann exklusiv auf dem Streamingdienst von Amazon in mehr als 240 Ländern und Regionen verfügbar. Noch vor dem Serienstart hat Prime Video bereits eine zweite Staffel bestellt.

In den beiden “Natürlich blond!”-Filmen von 2001 und 2003 spielte Witherspoon die meist in Pink gekleidete Blondine Elle Woods, die sich trotz vieler Vorbehalte in ihrem Umfeld von der Jus-Studentin zur Anwältin mausert. Witherspoon ist bei “Elle” nun mit ihrer Produktionsfirma Hello Sunshine an Bord.

Elles Leben vor der Harvard University

Die neue Serie schaut nun auf das Leben der jungen Elle als High-School-Schülerin. Die erste Staffel begleitet sie somit vor ihrer Zeit an der Harvard University und setzt dabei im Jahr 1995 an: Elle navigiert sich durch den Schulalltag und wird mit komplizierten Freundschaften, verbotenen Beziehungen und fragwürdigen Modeentscheidungen konfrontiert. Halt findet sie in ihrer Familie, insbesondere in der enger werdenden Beziehung zu ihrer Mutter – gemeinsam stellen sie sich den Herausforderungen des Lebens.

Gespielt wird Elle Woods von Lexi Minetree. June Diane Raphael ist als Elles Mutter Eva zu sehen, Tom Everett Scott als ihr Vater Wyatt. “Elle” wurde von Laura Kittrell entwickelt. Kittrell und Caroline Dries fungieren als Showrunnerinnen und Executive Producerinnen. Zu weiteren Executive Producern zählt auch Reese Witherspoon. Produziert wird die Serie von Amazon MGM Studios in Zusammenarbeit mit Hello Sunshine. Witherspoon hatte Hello Sunshine 2016 gegründet und Filme und TV-Serien wie “Big Little Lies”, “Little Fires Everywhere” und “Der Gesang der Flusskrebse” produziert. Mit ihrer Firma packt die Oscar-Gewinnerin vor allem Frauenthemen an.