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Peabo Bryson war auch bekannt für sein Duett mit Celine Dion

Soul-Sänger Peabo Bryson tot

Mittwoch, 03. Juni 2026 | 11:39 Uhr
Peabo Bryson war auch bekannt für sein Duett mit Celine Dion
APA/APA/GETTY IMAGES NORTH AMERICA/TERESA KROEGER
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Von: APA/dpa

Der US-amerikanische Soulsänger Peabo Bryson, unter anderem bekannt für sein Duett mit Céline Dion aus dem Disney-Film “Die Schöne und das Biest”, ist nach übereinstimmenden Medienberichten tot. Wie der US-Sender CNN und der britische Sender BBC aus einer Mitteilung der Familie zitierten, starb er im Alter von 75 Jahren am Dienstagabend – “umgeben von der Liebe seiner Familie und seiner engsten Vertrauten”.

Seine Familie habe bestätigt, dass der 75-Jährige in einem Krankenhaus an den Folgen eines Schlaganfalls gestorben sei, berichtete die “New York Times”. Am Sonntag hatten das Branchenblatt “Variety” und das US-Promiportal “People” unter Berufung auf einen Sprecher berichtet, dass der Sänger einen Schlaganfall erlitten habe.

Bryson habe vor allem für seine Duette mit bekannten Interpretinnen wie der Kanadierin Céline Dion, die die Charts stürmten, den Spitznamen “Stimme der Liebe” (Voice of Love) erhalten, schrieb die “New York Times” weiter. Einen Grammy bekam er unter anderem für den Titelsong des Walt-Disney-Films “Die Schöne und das Biest”. Mit dem Lied “A Whole New World” aus dem Soundtrack des Disney-Films “Aladdin” stieß er Whitney Houston von der Spitze der US-Charts.

Celiné Dion “untröstlich”

Dion selbst zeigte sich betroffen vom Tod ihres einstigen Duettpartners. In einer Instagram-Story schrieb sie unter ein Foto der beiden: “Ich bin untröstlich zu hören, dass wir Peabo Bryson heute verloren haben”. Er sei so wunderbar und großzügig gewesen, als sie das Lied zu “Die Schöne und das Biest” Anfang der 1990er-Jahre aufgenommen hätten. “Er sorgte dafür, dass ich mich absolut wohlfühlte, als ich gerade erst lernte, auf Englisch zu singen”, schrieb die 58-Jährige weiter. “Seine Stimme und sein Talent werden fehlen …”

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