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Neue Doku zeigt Fußballstar Marko Arnautović so privat wie nie zuvor

“Team Arnautović”: Der Rasenmeister als Privatmann

Sonntag, 31. Mai 2026 | 06:10 Uhr
Neue Doku zeigt Fußballstar Marko Arnautović so privat wie nie zuvor
APA/APA/HELMUT FOHRINGER/HELMUT FOHRINGER
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Von: apa

Bevor Marko Arnautović mit der österreichischen WM-Mannschaft in Kalifornien ab 17. Juni dem rot-weiß-roten Fußballtraum nachjagt, bietet der Streamer Joyn (zeitgleich mit Puls 4) eine Dokuserie zum Wartezeitverkürzen. Darin geht es um Arnautovićs Mannschaft abseits des Rasens: die Familie rund um Gattin Sarah und die zwei Töchter. So steht das meist hoch emotionale, oftmals chaotische und immer ungewöhnliche Leben des Superstars im Zentrum. Start ist der Sonntag.

(S E R V I C E – www.prosiebensat1puls4.com/n/team-arnautovic-start/ )

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