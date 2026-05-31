“Team Arnautović”: Der Rasenmeister als Privatmann

Neue Doku zeigt Fußballstar Marko Arnautović so privat wie nie zuvor

Von: apa

Bevor Marko Arnautović mit der österreichischen WM-Mannschaft in Kalifornien ab 17. Juni dem rot-weiß-roten Fußballtraum nachjagt, bietet der Streamer Joyn (zeitgleich mit Puls 4) eine Dokuserie zum Wartezeitverkürzen. Darin geht es um Arnautovićs Mannschaft abseits des Rasens: die Familie rund um Gattin Sarah und die zwei Töchter. So steht das meist hoch emotionale, oftmals chaotische und immer ungewöhnliche Leben des Superstars im Zentrum. Start ist der Sonntag.

(S E R V I C E – www.prosiebensat1puls4.com/n/team-arnautovic-start/ )