The Who planen finale Nordamerika-Tour

Von: APA/Reuters

Die legendäre Rockband The Who hat eine letzte Nordamerika-Tournee angekündigt: Nach sechs Jahrzehnten Musik müsse alles Gute einmal enden. Die Gruppe, berühmt für Hits wie “Baba O’Riley”, “My Generation” und “Behind Blue Eyes”, wurde 1964 gegründet und bestand ursprünglich aus Roger Daltrey, Pete Townshend, John Entwistle und Keith Moon.

Sänger Daltrey (81) meinte, es sei Anfang der 1960er-Jahre der Traum eines jeden Musikers gewesen, in den US-Charts groß rauszukommen. “Für The Who wurde dieser Traum 1967 wahr und unser Leben veränderte sich für immer”, sagte er. Gitarrist Townshend (79), das andere überlebende Mitglied der Originalbesetzung, betonte: “Roger und ich sind trotz unseres Alters gut aufgestellt und freuen uns darauf, diesen liebevollen Abschied von all unseren treuen Fans mit vollem Einsatz zu begehen.”

Die für August und September geplante Tour trägt den Titel “The Song Is Over”, benannt nach einem Lied aus dem Jahr 1971, das The Who bis vor wenigen Wochen noch nie live gespielt hatten. “Roger hat immer tolle Namen für Tourneen parat, aber ich finde diesen hier ziemlich treffend”, sagte Townshend gegenüber Reportern. Das Duo wollte keine Angaben machen, ob es auch eine Farewell-Tour in Großbritannien oder Europa geben wird. Im Juli tritt die Gruppe aber, wie schon länger angekündigt, zweimal in Italien auf.

(S E R V I C E – https://www.thewho.com)