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Donald Trump Jr. gemeinsam mit Bettina Anderson

Trumps ältester Sohn feiert Hochzeit

Sonntag, 24. Mai 2026 | 04:58 Uhr
Donald Trump Jr. gemeinsam mit Bettina Anderson
APA/APA/AFP/SAUL LOEB
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Von: APA/dpa

Der älteste Sohn des US-Präsidenten, Donald Trump Jr., hat seine Hochzeit mit Influencerin Bettina Anderson öffentlich bekannt gemacht. Beide posteten auf ihren Instagram-Accounts ein Schwarz-Weiß-Foto mit Eheringen an ihren Fingern. Eine Sprecherin des Paares bestätigte der Zeitung “New York Times”, dass beide auf den Bahamas ihre Hochzeit gefeiert hätten. Dem Bericht zufolge soll die Eheschließung Tage davor in Palm Beach vollzogen worden sein.

Präsident Trump hatte am Freitag auf der Plattform Truth Social geschrieben, dass er gerne bei den beiden gewesen wäre, aber wegen der Umstände im Zusammenhang mit der Regierungsarbeit nicht könne. Am Samstag wurde bekannt, dass Trump im Weißen Haus in Washington weiter zum Iran-Krieg verhandelt hatte.

Im Dezember 2025 war die Verlobung von Anderson (39) und Trump Jr. (48) bekannt geworden. Über eine Beziehung der beiden hatte die Klatschpresse seit Mitte 2024 spekuliert.

Der Präsidentensohn – kurz Don genannt – leitet zusammen mit seinem jüngeren Bruder Eric die Geschäfte der Dachorganisation von Trumps Unternehmen. Mit Vanessa Trump, mit der er bis 2018 verheiratet war, hat Trump Jr. mehrere Kinder.

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