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Gere bei einer Veranstaltung im November 2025

US-Schauspieler Richard Gere bezeichnet Trump als “Irren”

Dienstag, 02. Juni 2026 | 20:56 Uhr
Gere bei einer Veranstaltung im November 2025
APA/APA/GETTY IMAGES NORTH AMERICA/MANOLI FIGETAKIS
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Von: APA/AFP

Der Hollywoodstar Richard Gere hat US-Präsident Donald Trump als “Irren” bezeichnet. “Wir leben im dunkelsten Moment, den ich auf diesem Planeten je erlebt habe”, sagte der 76-Jährige am Dienstag bei einer Preisverleihung in Oslo. “Am ersten Tag hat dieser Typ fast alles demontiert, was an der US-Regierung und am US-Volk gut war”, erklärte Gere vor hunderten Zuhörern. Die Wahl Trumps sei nur möglich gewesen, “weil wir eingeschlafen sind. Es war uns egal”, kritisierte er.

Unter Verweis auf einen kürzlichen Besuch in der KZ-Gedenkstätte Dachau rief Gere zur Wachsamkeit auf: “Wir müssen die Anzeichen erkennen, diese Diktatur der Monster, wie schnell sie entsteht. Wir müssen wachsam sein.”

Der Schauspieler, der mit seinen Rollen in “Pretty Woman” und “American Gigolo” weltberühmt wurde, äußerte sich bei der Verleihung des Vaclav-Havel-Preises für kreativen Dissens. Während des Oslo Freedom Forums gab Gere die Auszeichnungen für den inhaftierten chinesischen Künstler Gao Zhen und den Dissidenten Sai aus Myanmar bekannt.

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