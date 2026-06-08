US-Schauspieler Segel schwärmt von seiner Verlobten

Von: APA/dpa

US-Schauspieler Jason Segel (“How I Met Your Mother”) schwärmt von seiner Verlobten und spricht über ein zukünftiges gemeinsames Kind. Der 46-Jährige sagte dem US-Magazin “People” zufolge scherzhaft: “Ich werde ein wirklich seltsames Kind haben. Das wird großartig. Ich werde ein launisches, kreatives, Puppen-begeistertes Kind haben.” Über seine Verlobte Kayla Radomski sagte der Schauspieler: “Ich bin mit dem besten Menschen der Welt zusammen.”

Radomski hatte vor einem Jahr auf Instagram ihre Verlobung bekanntgegeben. Auf Bildern ist zu sehen, wie Segel mit einem Ring vor ihr auf die Knie geht. Weltbekannt wurde der Schauspieler als Marshall Eriksen in der Kultsitcom “How I Met Your Mother”. Seit Jänner 2023 spielt er an der Seite von Harrison Ford in der Comedy-Serie “Shrinking” bei AppleTV+.