Zweite “Wednesday”-Staffel startet im Sommer auf Netflix

Von: APA/dpa

Schaurig-schöne Nachrichten für Fans der Addams-Family-Tochter: “Wednesday”, die erfolgreichste englischsprachige Netflix-Serie, geht schon bald in die nächste Runde. Der Streamingdienst veröffentlichte einen ersten Teaser am Mittwoch, den er mit den Worten angekündigt hatte: “Das Leiden hat ein Ende. Das Chaos beginnt.” Demnach wird die zweite Staffel in zwei Tranchen veröffentlicht: Teil 1 am 6. August, Teil 2 dann am 3. September.

Die erste Staffel mit Jenna Ortega in der Titelrolle wurde am 23. November 2022 veröffentlicht. Die teils von Gruselspezialist Tim Burton inszenierten Episoden wurden ein Riesenhit und kamen allein in den ersten drei Monaten weltweit auf mehr als 250 Millionen Abrufe.

Steve Buscemi und Christopher Lloyd neu mit dabei

Bei den Hauptdarstellern sind in Staffel zwei neben Ortega erneut Emma Myers als Freundin Enid Sinclair sowie Luis Guzmán und Catherine Zeta-Jones als Gomez und Morticia Addams, also die Eltern von Wednesday, dabei. Wednesdays Bruder Pugsley spielt Isaac Ordonez, Fred Armisen Onkel Fester. Neu hinzu stoßen etwa Steve Buscemi, Frances O’Connor, Christopher Lloyd, Joanna Lumley und Haley Joel Osment.

Wednesday kehrt in den neuen Folgen in die gotischen Hallen der Nevermore Academy zurück, in denen bereits neue Bedrohungen lauern. Die zweite Staffel soll wohl mehr Horrorelemente enthalten und einen Fokus auf die Mutter-Tochter-Beziehung zwischen Wednesday und Morticia legen.

Im Teaser ist Wednesday unter anderem an einem Flughafen zu sehen, wie sie mit gewohnt stoischer Miene und trockenem Humor eine beachtliche Sammlung an Waffen an der Sicherheitskontrolle auspacken muss. Mit im Gepäck natürlich auch: Thing (eiskaltes Händchen).