Speicherbecken in Waldgebieten: No-Go oder akzeptabel?

Der Gemeindeausschuss von Kaltern hat beschlossen, sechs Speicherbecken mit einem Gesamtvolumen von 336.000 Kubikmetern im Überetsch zu errichten. Diese Entscheidung stößt jedoch auf Widerstand, da die Becken an Stellen gebaut werden sollen, wo derzeit Wälder stehen. Ein Speicherbecken soll sogar im Montiggler Wald entstehen.

Speicherbecken sind zweifellos nützlich, um beispielsweise Trockenperioden zu überbrücken. Kritiker argumentieren jedoch, dass dafür keine intakten Waldflächen geopfert werden sollten. Stattdessen sollten die Speicherbecken außerhalb von Waldgebieten errichtet werden, beispielsweise auf landwirtschaftlichen Flächen.

Was denkt ihr über die Errichtung von Speicherbecken in Waldgebieten? Ist das ein absolutes No-Go oder akzeptabel? Beteiligt euch jetzt an unserer Spontanbefragung!