Tramin – In Tramin steht am Faschingsdienstag wieder ein ganz besonderes Ereignis bevor: Der Kinder-Egetmann-Umzug kehrt zurück und lässt das Dorf Hochzeit feiern.

Beim Kinder-Egetmannumzug stehen diesmal die jüngsten Traminerinnen und Traminer im Mittelpunkt: In historischen Kostümen ziehen sie durch die Gassen, begleiten den „Egetmann“ und spielen mit viel Humor alte Bräuche nach. Der Umzug gilt als einer der bekanntesten Fasnachtsbräuche im Süden Südtirols und wird von Familien und Gästen gleichermaßen mit großer Vorfreude erwartet.

In geraden Jahren (also 2026): findet der Kinder‑Egetmannumzug am Faschingsdienstag statt. In ungeraden Jahren gibt es den “richtigen” großen Egetmann‑Umzug der Erwachsenen (nächstes Mal 2027).

Der Kinderumzug läuft ganz nach dem Vorbild der Erwachsenen: Hochzeitskutschen des Egetmann‑Hansl, angeführt von Trompetern, Ausschnöllern, Ausmessern, Wegmachern und Schnappviechern.

Dahinter fahren weitere Faschingswagen (z.B. Bäcker, Schmied, Schuster, Altweibermühle), nur dass alle Figuren von Kindern dargestellt werden – und im Gegensatz zum großen Umzug dürfen auch Mädchen mitmachen.