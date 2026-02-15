Aktuelle Seite: Home > Unterhaltung > Wer hätte das gedacht? > Der Kinder-Egetmann-Umzug kehrt zurück
Am Faschingsdienstag

Der Kinder-Egetmann-Umzug kehrt zurück

Sonntag, 15. Februar 2026 | 08:11 Uhr
Kinder-Egetmann-Umzug
Helmuth Kasal
Schriftgröße

Von: luk

Tramin – In Tramin steht am Faschingsdienstag wieder ein ganz besonderes Ereignis bevor: Der Kinder-Egetmann-Umzug kehrt zurück und lässt das Dorf Hochzeit feiern.

Beim Kinder-Egetmannumzug stehen diesmal die jüngsten Traminerinnen und Traminer im Mittelpunkt: In historischen Kostümen ziehen sie durch die Gassen, begleiten den „Egetmann“ und spielen mit viel Humor alte Bräuche nach. Der Umzug gilt als einer der bekanntesten Fasnachtsbräuche im Süden Südtirols und wird von Familien und Gästen gleichermaßen mit großer Vorfreude erwartet.

In geraden Jahren (also 2026): findet der Kinder‑Egetmannumzug am Faschingsdienstag statt. In ungeraden Jahren gibt es den “richtigen” großen Egetmann‑Umzug der Erwachsenen (nächstes Mal 2027).

Der Kinderumzug läuft ganz nach dem Vorbild der Erwachsenen: Hochzeitskutschen des Egetmann‑Hansl, angeführt von Trompetern, Ausschnöllern, Ausmessern, Wegmachern und Schnappviechern.

Dahinter fahren weitere Faschingswagen (z.B. Bäcker, Schmied, Schuster, Altweibermühle), nur dass alle Figuren von Kindern dargestellt werden – und im Gegensatz zum großen Umzug dürfen auch Mädchen mitmachen.

Kommentare

Aktuell sind 0 Kommentare vorhanden

Kommentare anzeigen
Meistkommentiert
Paukenschlag! Rebecca Passler darf zu Olympia
Kommentare
69
Paukenschlag! Rebecca Passler darf zu Olympia
„Zwei Wolfsentnahmen pro Jahr sind für Südtirol untragbar“
Kommentare
54
„Zwei Wolfsentnahmen pro Jahr sind für Südtirol untragbar“
Trump und Milei fallen Meloni in den Rücken
Kommentare
29
Trump und Milei fallen Meloni in den Rücken
Bozen: Tierschützer melden möglichen Beschuss auf Stadttaube
Kommentare
21
Bozen: Tierschützer melden möglichen Beschuss auf Stadttaube
Wierers völlig verkorkster Tag in Antholz
Kommentare
20
Wierers völlig verkorkster Tag in Antholz
Anzeigen
Arbeiten und reisen in Südtirol
Arbeiten und reisen in Südtirol
Wenn Mobilität auch digital wird
Rubner Haus baut Boutique-Hotel und Wohnanlage in Cortina
Rubner Haus baut Boutique-Hotel und Wohnanlage in Cortina
"Le Vette"
Nachrichten
Lokal
Italien
Chronik
Politik
Wirtschaft
Sport
Unterhaltung
Lokal
Bozen
Burggrafenamt
Eisacktal
Pustertal
Salten / Schlern
Überetsch / Unterland
Vinschgau
Wipptal
Unterhaltung
Leute
Kultur
Abstimmung
Videos
Wer hätte das gedacht?
Service
Trauer
Wetter
Verkehr
Horoskop
Social
Facebook
Twitter
RSS

Südtirol News im Google Play Store

Südtirol News im App Store

© 2026 First Avenue GmbH
 