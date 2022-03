Jetzt ist es fix: Bozner kommt ins Guiness Buch der Rekorde

Von Trient nach Budapest in 13 Tagen

Bozen – 1.377 Kilometer von Trient nach Budapest auf einem E-Skateboard: Der Bozner Stefano Rotella hat damit im vergangenen Sommer einen Rekord aufgestellt. Nun wird seine Leistung definitiv in das Guiness Buch der Rekorde eingetragen.

Der 35-Jährige entwickelte ein Elektro-Skateboard mit einem Energiewandler, der ihm mehr Unabhängigkeit sicherte. Nach 13 Tagen auf Radwegen in Italien, Österreich und Ungarn kam Rotella schließlich in Budapest an.

“Der schwierigste Moment war ein regnerischer und kalter Tag. Es war wirklich schwer, ich habe etwas gezögert, aber ich habe mein Ziel erreicht”, sagte Rotella gegenüber der italienischen Nachrichtenagentur ANSA.

Seinen Rekord dokumentierte der Bozner mit GPS, Fotos und Videos. Diese Daten wurden vom Guiness Buch der Rekorde in den vergangenen Monaten eingehend überprüft und nun kam die offizielle Bestätigung: Rotella hält den Rekord für die “Longest journey by electric skateboard”, also die längste Reise mit einem E-Skateboard.

Der Bozner träumt jetzt schon von einem neuen Abenteuer: So will er mit seinem E-Skateboard die “Florida Keys” befahren, die berühmte Straßenverbindung von Miami nach Key West.