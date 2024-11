Mealprep als Geheimwaffe für eine gesunde Woche

Von: mk

Nach einem langen, harten Tag noch ausgefallen und gesund kochen? Für viele bleibt das ein Wunschtraum. Doch Meal Prep – das gezielte Vorbereiten von Mahlzeiten im Voraus – kann helfen, sich Zeit und Nerven zu sparen und in einem hektischen Alltag die Ernährung im Griff zu behalten. Den Geldbeutel schont es übrigens auch.

Kleine Vorbereitung, große Wirkung

Mealprep bedeutet, schon am Wochenende oder an einem ruhigen Abend der Woche mehrere Mahlzeiten auf einmal vorzubereiten. Ein paar Stunden reichen oft aus, um Gemüse zu schnippeln und Vorratsdosen mit leckeren Zutaten zu füllen. Wer sich einmal die Mühe macht, wird belohnt: Nach einem langen Arbeitstag steht das Essen praktisch fertig bereit und mindert die Versuchung, auf Fertiggerichte oder Lieferdienste zurückzugreifen. So bleibt die Kontrolle über die eigenen Mahlzeiten – mit weniger Stress und bewusster Ernährung.

Schritt für Schritt zum entspannten Meal Prep

Für den Start muss es weder aufwendig noch kompliziert sein. Man kann buntes Gemüse wie Paprika, Karotten und Zucchini chneiden und es in Vorratsbehältern verstauen. Dazu lässt sich eine Basis wie Quinoa, Nudeln oder Reis vorkochen, um das Ganze dann mit Proteinen wie Hühnchen oder Tofu zu kombinieren.

Lust auf eine Abwechslung im Büro? Portioniert eure kleinen Mahlzeiten in Bento-Boxen. So lassen sie sich leicht in die Tasche packen und unterwegs genießen. Einmachgläser eignen sich für den Hausgebrauch: Sie halten das Essen frisch und schmackhaft.

Gesünder essen und Zeit sparen

Meal Prep ist eine unkomplizierte Methode, um Zeit und Geld zu sparen und dabei bewusster und gesünder zu essen. Mit ein bisschen Vorbereitung fällt es leicht, gesunde Optionen zur Hand zu haben.