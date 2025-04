Ostern ohne Süßes? Eure Antwort ist eindeutig

Von: luk

Bozen – Die Meinungen zur Oster-Schokolade gehen auseinander – aber nicht in unserer Leserbefragung!

86 Prozent der Teilnehmenden finden: „Ja, solange es in Maßen bleibt, gehören Süßigkeiten einfach dazu.“ Nur 14 Prozent sprachen sich angesichts der Gesundheitslage für neue Wege aus.

Damit ist klar: Trotz wachsender Sorge um Übergewicht und Diabetes setzen die allermeisten weiter auf Tradition – mit Schokohase und Süßigkeiten im Osternest. Die Devise lautet: Genuss mit Maß und Ziel. Rund 2.400 Leser haben sich beteiligt.

Im Kommentarbereich formulierte es @Neumi so: “Auf die paar Feiertage zu Ostern und Weihnachten kommt’s nicht an. Die 360 anderen Tage geben den Ausschlag.”

Auch @na dann meint: “Wie immer macht die Dosis das Gift…..”

Und Grantlbart führt etwas näher aus: “Der Osterhase macht die Sache nicht fett. Eher macht’s die ganze Kochkultur in den westlichen Ländern. Ähnlich wie in den USA entscheiden auch bei uns zunehmend die Konzerne was auf den Tisch kommt, das Angebot an frischen unverarbeiteten Lebensmitteln geht in den Ballungszentren stetig zurück, Vielfalt geht verloren. Kinder wachsen mit Nahrung auf die zu viel Zucker, Salz und Fett und anderen Mist enthält und generell viel zu trocken ist, diese Prögung setzt sich bis ins Erwachsenenalter fort. Die Folgen sind weithin sichtbar. Ernährung und Lebensmittellehre muss an die Schulen und ein neues Bewusstsein für dieses Thema muss her.”