Rente lockt mehr als der Wille zur Arbeit

Von: luk

Bozen – Renteneinstieg mit 65 oder später? Wenn die Bezahlung stimmt und die Umstände es zulassen, würden 38 Prozent der rund 5.000 Teilnehmer einer Spontanbefragung auf Südtirol News dies so handhaben. Die Mehrheit von 62 Prozent wird aber von der Rente gelockt: Sie würden so früh wie möglich in den Ruhestand treten.

Im Kommentarbereich sieht das User @Einheimischer so: So bald wie möglich…In meiner Generation hat jeder mit 15 Jahren eine Lehre begonnen…Heutzutage muß erst mal studiert werden… Die Knochen bleiben heil…Da kann man dann länger Arbeiten…”

@Bissgure schreibt: “Und wenn man bis 67 orbatn MUSS, weil man a zeit long für die Kindo dou wor . isch holt schoude , weil wos willsch in den Rentnolto no gruass dolebn? Wenne gsund bisch hosche no a riessn glick!”

@Greenman dazu: “Frühestmöglich Reißleine ziehen- wir arbeiten alle zu viel, sind gestresst und haben keine Zeit mehr für das wirkliche Leben. Und das nur, weil wir glauben, wir müssen der alten Generation folge leisten ‘weil sie es so richtig gemacht haben’, aber das komplette Gegenteil ist der Fall.

Ich habe lange im Gastgewerbe gearbeitet, und mir wurde klar, dass es so nicht weitergehen kann.

1 nicht genug Geld trotz vieler Stunden

2 keine Zeit für die wirklich wichtigen Sachen (Sich selbst & Familie)

3 gestresst und unmotiviert..

Ich werde nur mehr so viel arbeiten dass ich über die Runde kommen und der Rest wird in mein Leben investiert, in meinen Garten, den ich anlege, mein Haus, das ich mir selbst baue und in meine Familie, der ich meine Zeit – und das ist das wertvollste überhaupt, schenke.”

@ghostbiker meint: “Hängt von der Arbeit ab…”