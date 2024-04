Südtirol stellt sich auf Hitzehammer aus Afrika ein

Bozen – Südtirol bereitet sich auf einen unerwarteten Vorgeschmack auf den Frühsommer vor. Eine “Zunge” warmer Luft aus Afrika strömt über das Mittelmeer nach Europa.

Laut Dieter Peterlin, dem Landesmeteorologen, deutet alles darauf hin, dass die Temperaturen am Wochenende erstmals in diesem Jahr die 25-Grad-Marke erreichen werden.

Mehr noch: Die Temperaturen könnten möglicherweise sogar noch darüber liegen. Dies hängt jedoch von der Konzentration des Saharastaubs ab und den daraus resultierenden Schleierwolken.

Während es am Mittwoch noch trüb war, verspricht das kommende Wochenende also einen deutlichen Wetterumschwung. Bereits am heutigen Donnerstag hat sich der Wechsel angedeutet.

Sicher scheint laut Peterlin aber schon jetzt: “Es wird definitiv eine ungewöhnlich warme Wetterphase für Anfang April.”

Die erwartete Wärme und das sonnige Wetter eröffnen im Gegensatz zum vergangenen Osterwochende die Möglichkeit für ausgedehnte Aktivitäten im Freien.

Hier bei dieser Wechte im hinteren Ultental sieht man schön die Saharaschicht vom Karsamstag, darüber der "saubere" Schnee vom Ostermontag. Am kommenden Wochenende ist neuer #Saharastaub im Anmarsch, weil aber Niederschlag fehlt wird dieser keine so markanten Spuren hinterlassen. pic.twitter.com/dxN1Jq5PEK — Dieter Peterlin (@DieterPeterlin) April 4, 2024

Und so geht es nach dem Wochenende weiter

Am Samstag scheint verbreitet die Sonne, es zeigen sich nur ein paar dünne Schleierwolken.

Auch der Sonntag verläuft insgesamt recht sonnig, Saharastaub in der Luft kann den Himmel aber stark trüben.

Die Temperaturen steigen weiter an und erreichen frühsommerliche Höchstwerte.

Am Montag geht es mit Sonne und ausgedehnten hohen Wolkenfeldern weiter.

Auch am Dienstag überwiegt der Sonnenschein, gegen Abend steigt die Wahrscheinlichkeit für Regenschauer etwas an.