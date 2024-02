Adoption: Gut vorbereitet für eine bewusste Lebensentscheidung

Bozen – Ab März können sich alle, die sich für eine Adoption interessieren, beim Vorbereitungskurs der Dienststelle Adoption Südtirol bei Betroffenen und Institutionen informieren.

In drei Kurseinheiten gibt es für alle, die sich für eine nationale oder internationale Adoption interessieren, wichtige Informationen sowie Erfahrungsberichte. Dies alles soll dazu beitragen, um eine bewusste Lebensentscheidung treffen zu können. Denn es lohnt sich, vorab über die eigene Motivation für eine Adoption zu reflektieren und über die Bedürfnisse eines Adoptivkindes nachzudenken. Gepaart mit hilfreichen und notwendigen Informationen zum Verlauf einer Adoption vermittelt dabei die Dienststelle Adoption Südtirol ein umfassendes Bild dieser lebensverändernden Entscheidung.

Im Seminar informieren Sozialassistentin Mirka Craffonara und Psychologin Miriam Zorzi (Dienststelle Adoption Südtirol) ebenso wie der Präsident des Jugendgerichts Benno Baumgartner und Mitarbeitende der Adoptionsvermittlungsstellen und des Vereins der Südtiroler Adoptiv- und Pflegeeltern. Außerdem berichten Betroffene von den eigenen Erfahrungen mit der Adoption. Der Frühjahrskurs startet demnächst (Kurstermine: 8., 15. und 22. März) in italienischer Sprache, der Kurs in deutscher Sprache beginnt ab dem 19. April (weitere Treffen sind am 30. April und am 7. Mai geplant). Veranstaltungsort ist der Saal Guido Fronza im Cristallo-Theater (Dalmatienstraße 30), die Kurseinheiten finden von 9.00 bis 12.30 Uhr und von 14.00 bis 17.00 Uhr statt.

Anmeldungen sind jederzeit möglich, das Anmeldeformular sowie weitere Informationen sind online abrufbar. Zudem stehen die Mitarbeiterinnen der Dienststelle Adoption Südtirol (angesiedelt beim Betrieb für Sozialdienste Bozen) für Fragen zur Verfügung (0471 162 6586 oder adoption@sozialbetrieb.bz.it). Dort können zudem individuelle, kostenlose Informationsgespräche vereinbart werden.