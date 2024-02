Auch in Südtirol: Große Nachfrage nach E-Autos aus China

Bozen – Chinesische Autobauer drängen massiv auf den Weltmarkt, so auch in Südtirol. Das Ziel von BYD und Co. ist es, die amerikanischen und europäischen Platzhirsche auszuboten. Bei diesem Vorhaben können sie auf staatliche Unterstützung aus China zählen und werden so extrem wettbewerbsfähig.

Auch in Südtirol sind die Modelle aus Fernost mittlerweile erhältlich und erfreuen sich offenbar großer Beliebtheit bei den Kunden.

Für Autohändler Andreas Barchetti ist das keineswegs verwunderlich. Er spricht von einem ausgezeichneten Preis-Leistungsverhältnis. ORF Südtirol Heute hat sich die Sache näher angesehen: